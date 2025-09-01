1 de septiembre de 2025 - 13:33

Peter Lanzani dijo que le "duele" que hablen de su apariencia: "Me tildaron de sucio y linyera"

El actor habló de las críticas que recibe en las redes por su apariencia y apuntó contra quienes atacan desde el anonimato.

Los Andes | Redacción Espectáculos
El actor Peter Lanzani volvió a abrir su corazón en una entrevista publicada este fin de semana por Infobae, donde habló de sus proyectos cinematográficos, de su pausa de casi un año fuera de los escenarios y la vida mediática, y de cómo enfrenta los comentarios sobre su imagen en redes sociales.

Uno de los pasajes que más repercusión tuvo en redes fue su reflexión sobre las críticas a su aspecto físico. “Obvio que me duele el prejuicio sobre mi imagen. ¿A quién no le duele? El error es tratar de encantar”, aseguró. Y agregó: “A mí me tildaron de todo, desde sucio hasta linyera, desde zurdo de izquierda asqueroso hasta facho de derecha. Hiere. Por sobre todas las cosas, somos seres sensibles, por más que la gente se haga la dura, las balas pasan”.

Lanzani también apuntó contra quienes atacan desde el anonimato de internet: “Atrás de 140 caracteres es muy fácil hablar de otra persona. Vivimos en una era de opinólogos. Todos sabemos de todo y la verdad es que nadie sabe nada. Es increíble cómo seguimos junando a la persona por sus apariencias. Es algo que va a ser difícil de cambiar”.

Su look y los personajes

El artista contó que no tiene un estilo personal definido, ya que en gran medida adapta su imagen a los personajes que interpreta: “Hace años que no me corto el pelo como quiero. Si lo hiciera tendría cosas rarísimas".

Finalmente, reconoció que esa exposición lo afecta, aunque también le sirve como herramienta actoral: “Por supuesto que duele. Quizás eso ayuda a mostrar cómo se siente y cómo se deja ver. Es un arma de doble filo”.

