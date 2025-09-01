Cuándo se estrena "El Conjuro 4" en Argentina y cómo ver las 9 películas de la saga en orden cronológico

La saga de terror basada en los casos reales de Ed y Lorraine Warren continúa con "El Conjuro 4: Últimos Ritos" , una película que promete más suspenso, fenómenos paranormales y giros escalofriantes. Pero, mientras llega, estas son las películas de la sagas que la antecede en orden cronológico.

Cuándo se reestrenan las películas de "El conjuro" en los cines de Argentina

El universo del terror se despide con "El Conjuro 4": cuándo se estrena en Latinoamérica

Inspirada en un caso real ocurrido durante los años 70, esta entrega profundiza en los oscuros secretos que los Warren investigan mientras enfrentan fuerzas sobrenaturales que desafían toda lógica.

"El Conjuro 4: último ritos" llega a los cines de Argentina este jueves 4 de septiembre y promete ser “el caso que acabó con todo”.

La nueva entrega se ubica en 1974, en West Pittston, Pennsylvania. Una familia vivió fenómenos sobrenaturales extremos. Los Warren deberán enfrentarse a fuerzas oscuras mientras desentrañan secretos que podrían cambiarlo todo.

La película se inspira en el caso de la familia Smurl, enn el que las hijas del matrimonio de Jack y Janet vieron siluetas negras sobre sus camas . A partir de allí vivirán un infierno del que solo los Warren podrían salvarlos... ¿o no?

Embed - El Conjuro 4: Últimos Ritos | Tráiler Oficial | Subtitulado

Cómo ver todas las películas del universo "Expediente Warren" en orden cronológico

Para disfrutar plenamente de la saga y seguir la evolución de los casos de los Warren, se recomienda ver las películas según el orden cronológico de los hechos. Todas están disponibles en HBO Max.

1. La monja (2018) – 1952

En un convento de Rumania, una joven novicia y un sacerdote investigan el suicidio de una hermana y descubren que un demonio ancestral, Valak, intenta romper la barrera entre el mal y el mundo de los vivos.

Embed - LA MONJA - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

2. Annabelle 2: La creación (2017) – 1955

Tras la muerte de su hija, un fabricante de muñecas y su esposa acogen a un grupo de huérfanas, pero una de ellas libera a un espíritu maligno que termina poseyendo a la muñeca Annabelle.

Embed - ANNABELLE 2: LA CREACION - Trailer 3 Subtitulado Español Latino 2017

3. La monja II (2023) – 1956

La hermana Irene debe enfrentar nuevamente a Valak, que reaparece en Francia manifestándose a través de asesinatos y posesiones dentro de un colegio religioso.

Embed - LA MONJA II | TRÁILER OFICIAL | SUBTITULADO

4. Annabelle (2014) – 1967

Una pareja joven comienza a vivir fenómenos extraños después de que su hogar es atacado por miembros de un culto satánico, dejando la muñeca Annabelle como objeto maldito.

Embed - ANNABELLE - Trailer 1 (Subtitulado) - Oficial Warner Bros. Pictures

5. El Conjuro (2013) – 1971

Los Warren investigan la aterradora actividad paranormal en la granja de los Perron, donde una entidad demoníaca busca poseer a la familia.

Embed - EL CONJURO - Tráiler 1 Subtitulado - Oficial de Warner Bros. Pictures

6. Annabelle vuelve a casa (2019) – 1972

Cuando los Warren llevan a Annabelle a su museo de objetos malditos, la muñeca despierta a otros espíritus malignos y aterroriza a la hija del matrimonio y a sus niñeras.

Embed - Annabelle 3: Vuelve a Casa - Tráiler Oficial (Sub. Español)

7. La Llorona (2019) – 1973

En Los Ángeles, una trabajadora social y sus hijos son perseguidos por la legendaria Llorona, un espíritu que busca llevarse a los niños al más allá.

Embed - La Maldición De La Llorona - Trailer Subtitulado Español Latino 2019

8. El Conjuro 2 (2016) – 1977

Los Warren viajan a Inglaterra para ayudar a la familia Hodgson, acosada por un espíritu en su casa de Enfield; allí Valak vuelve a aparecer como el demonio principal.

Embed - EL CONJURO 2 - Trailer 2 - Oficial Warner Bros. Pictures

9. El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021) – 1981

El matrimonio investiga el primer caso judicial en EE.UU. donde un acusado de asesinato declaró estar poseído por un demonio, desatando un nuevo enfrentamiento con el mal