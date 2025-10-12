12 de octubre de 2025 - 20:13

Nico Vázquez sobre los rumores de romance con Dai Fernández: "Nos estamos conociendo"

El actor aseguró que "no tiene nada para blanquear" y negó estar de novio. Sin embargo, detalló que "ahora nos estamos conociendo desde otro lugar” su amiga y compañera de elenco.

Dai Fernández y Nicolás Vázquez protagonizan Rocky.

Dai Fernández y Nicolás Vázquez protagonizan "Rocky".

Nico Vázquez brindó una entrevista y habló sobre los rumores de romance con Dai Fernández, con quien protagoniza la exitosa obra Rocky. Lejos de esquivar el tema, como sucedió en otras ocasiones, el actor dio detalles del vínculo entre ambos.

“Cuando uno está en algo que no tiene título, que empezó hace días”, afirmó en diálogo con Infama (América). Acto seguido, aclaró por qué no tiene necesidades de dar a conocer cuál es su situación sentimental: “Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena (Accardi), no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”.

Y añadió: “No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Sí, la estoy conociendo. Fuimos compañeros, después pasamos a amigos, mejores amigos, y nos apoyamos mucho en el último tiempo. Ahora nos estamos conociendo desde otro lugar”.

Embed

Respecto a Daiana “Dai” Fernández, de 37 años, es quien comparte elenco con Vázquez. Al parecer, la obra también habría sido el lugar donde su relación trascendió una amistad.

A pesar de contar con una sólida formación en teatro musical, la actriz había confesado: “Soy de perfil bajo. De hecho, cuando Nico me decía: ‘Alguna vez quiero protagonizar algo con vos’, yo le respondía: ‘Eso no va a ser posible porque yo no soy famosa ni tengo un montón de seguidores’".

Y detalló: "Yo venía haciendo mi caminito. Y hoy creo que todo sirvió: lo bueno y lo malo, las veces que no quedé y me empujaron a avanzar. Por suerte hubo muchos sí”.

