"Lo voy a hacer con mucha alegría": Nicolás Vázquez habló sobre los rumores de un nuevo romance

Nico Vázquez atraviesa una etapa de cambios marcados en su vida personal y profesional. Mientras disfruta del rotundo éxito teatral de Rocky , su separación y divorcio de Gimena Accardi cambió profundamente su vida. A este escenario se sumaron nuevos rumores de romance con su compañera de elenco, Dai Fernández, que volvieron a ponerlo en el centro de la escena mediática.

Las versiones surgieron cuando Paula Varela, en Intrusos (América), deslizó que el acto r habría encontrado nuevamente el amor junto a Fernández , con quien comparte escenario cada noche. El comentario derivó en una oleada de especulaciones y debates en redes, incrementando la presión mediática sobre Vázquez.

Ante la repercusión, un móvil de Puro Show (El Trece) logró interceptarlo para conocer su postura. El actor, con serenidad y firmeza, optó por marcar límites: “ No quiero hablar de mi vida privada porque pasé 30 años haciéndolo. En este momento me quiero preservar y cuidar, por lo que estoy bien. Con quien sea que empiece algo se van a enterar porque lo dicen”, sostuvo.

La respuesta de Nicolás Vázquez

Consultado nuevamente por una posible relación sentimental, respondió con claridad: “Si hoy no me están viendo en ningún lado será porque no empecé nada con nadie. No soy de esconderme, me gusta vivir la vida y ahora estoy en un momento en que me empecé a sentir bien. No me molestan los comentarios, pero me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás por mucho tiempo fui de una manera, no es que la voy a cambiar pero me voy a reservar un poco”.

Vázquez también se refirió a su presente emocional y la importancia de su proceso terapéutico: “Estoy haciendo mucha terapia”, confesó, dejando entrever un camino de reconstrucción interna tras la ruptura con Accardi. En su respuesta final, reafirmó su decisión de priorizar el bienestar personal sobre cualquier exposición: “Cuando lo tenga que confirmar lo voy a hacer con mucha alegría, pero ahora no tengo nada. Estoy enamorado de la vida y de mí. Le debo mucho al trabajo y al público”.

Embed Nico Vázquez habló en #PuroShow sobre los rumores que lo vinculan con Dai Fernández: "no quiero hablar de mi vida privada".#lovieneltrece pic.twitter.com/g61qAVD2TU — eltrece (@eltreceoficial) October 9, 2025

En cuanto a su presente profesional, el actor destacó con orgullo la magnitud del fenómeno teatral que protagoniza. “Son muchos años de teatro, el otro día me enteré que tuvimos 1.400.000 espectadores, eso no sucede muchas veces y me está ocurriendo muy seguido. Rocky es realmente muy grande, un antes y un después en el teatro argentino. Que Sylvester Stallone pida imágenes es un montón, déjenme soñar. Lo tuve a Lionel Messi y quizás lo tenga a Stallone el año que viene”, expresó.