Charly García y Sting lanzaron “In The City”.

Uno de los mayores exponentes del rock nacional e internacional, Charly García, lanzó una nueva canción . El track era esperado por los fanáticos ante la impronta que conlleva su colaboración con Sting.

Living Colour confirma show en Mendoza para 2026: dónde actuará esta banda icónica del rock de los 80

Los artistas que estarán en la Fiesta de la Cerveza 2025: una visita mexicana, mucho rock y cuarteto

Más allá del "feat", cada lanzamiento de Charly es un aporte al cancionero argentino. Se trata de “In The City” , una nueva versión de su canción “In The City That Never Sleeps” , que se encuentra en el álbum Kill Gil (2010).

La letra, íntegramente en inglés, cuenta con la voz del cantante británico, ex The Police. El canción, ya disponible en todas las plataformas, cuenta con un video donde se lo ve a Sting como “un inglés en Nueva York”, mientras que Charly hizo lo propio en su "Sweet Home Buenos Aires".

García y Sting se conocieron en 1988 , durante la gira de Amnesty International. Sin embargo, su vínculo tomó forma recién este año. Todo comenzó en febrero pasado, cuando Sting visitó Buenos Aires para tocar en el Movistar Arena.

Charly García y Sting en 1988 Las dos estrellas del rock, Charly García y Sting juntos en 1988.

Fue clave lo que hizo en ese momento Dominic Miller, guitarrista y productor argentino-británico que trabaja con el ex The Police desde hace décadas. El artista invitó al músico argentino a los camarines. Allí, junto a otros músicos, surgió la idea de revivir la canción de Charly.

En cuestión de semanas, el proyecto ya estaba en curso. Según destacaron desde las cuentas oficiales de charlygarcia y theofficialsting, Miller grabó las guitarras; Diego López de Arcaute, la batería; y Charly se encargó del resto de los instrumentos en los estudios Happy Together Music y Unísono.

Sting y Charly García, cuando el británico brindó su show en el Movistar Arena Sting y Charly García, cuando el británico brindó su show en el Movistar Arena. Instagram / @mkcherryboom

Cabe mencionar que las partes de Sting y Miller se registraron en Permanent Waves Studios. Por último, la masterización final corrió por cuenta de Ted Jensen, un histórico ingeniero de sonido que trabajó en varios discos del argentino.

La canción también se editará como simple en vinilo. Respecto al audiovisual, que se puede reproducir desde YouTube y las redes sociales de ambos artistas, tiene a Miller tocando en un subte, mientras que Charly y Sting recorren la ciudad en taxis.

Charly García y Sting Sting y Charly García. Instagram Charly García

Sobre la colaboración de este dúo, Charly había relatado a la revista Rolling Stones que "surgió de forma natural cuando nos encontramos en los camarines antes de su show”. Y sumó: “Siempre admiré su forma de componer y me pareció que este tema era perfecto para su voz. Me emocionó escucharlo en mi canción”.

Charly Garcia y Sting en Rolling Stone La edición de Rolling Stone.

Por su parte, Sting había señalado: “Es un honor cantar con Charly. Fue fácil hacerlo con entusiasmo y desde el corazón. Las armonías que compartimos fueron un mensaje musical entre los dos”.