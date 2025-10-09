Muerte de Silvina Luna: Burlando confirmó que la causa se debió al metacrilato que le aplicó Aníbal Lotocki

La actriz y modelo Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023 , a sus 43 años. Su muerte se debe a complicaciones derivadas de una cirugía estética de glúteos realizada por el cirujano Aníbal Lotocki . La misma le causó problemas en sus riñones y en el funcionamiento general de su organismo.

A dos años de su muerte, el abogado de la causa Fernando Burlando , confirmó este jueves en el programa Intrusos que la muerte de Silvina Luna estuvo directamente relacionada con las sustancias que Lotocki le aplicó años atrás durante sus intervenciones estéticas.

Burlando confirmó esta noticia tras recibir los resultados de la autopsia, que reflejaron que el cuerpo de la actriz presentaba altas cantidades de metacrilato, un material prohibido para uso estético: “Lamentablemente, después de muchísimos años y tras su muerte, supimos que la sustancia de metacrilato por parte de Lotocki, más que nada por las cantidades, fue determinante. Esto se comprobó en la autopsia, no se podía hacer en vida”, explicó Burlando.

Burlando se refirió al momento en el que Silvina, aún con vida, intentó obtener respuestas de parte del cirujano: “Ella pretendió tener una charla con Lotocki hasta cuando transitamos el juicio. Quería que se le informe qué tenía en su cuerpo”.

Sin embargo, los resultados médicos posteriores fueron devastadores: “Había cantidades incalculables de esa sustancia por todo el cuerpo, que migraron, y su muerte fue por eso” , afirmó el abogado.

Burlando también expresó su profunda tristeza por el trato que recibió la modelo por parte del sistema judicial y médico: “Lo que más me angustia es cómo fue subestimada. Nadie la escuchó a tiempo”.

Finalmente, Fernando Burlando que el fiscal a cargo de la causa pidió una nueva indagatoria a Lotocki, ahora bajo una figura penal más grave: “El fiscal le pide una situación indagatoria por este hecho. Puede haber una tentativa de homicidio y dejaría de ser solo por las lesiones que provocó”.

La última información que se tuvo del cirujano fue de parte de su esposa, María José Favarón, que explicó que no vive en las mejores condiciones, que pasa frio y no siempre puede comer con normalidad.