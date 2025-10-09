9 de octubre de 2025 - 21:25

Muerte de Silvina Luna: Burlando confirmó que la causa se debió al metacrilato que le aplicó Aníbal Lotocki

Los resultados de la autopsia de la actriz confirman la presencia del material prohibido para uso estético utilizado por Lotocki.

no se podía hacer en vida:&nbsp; los resultados de la autopsia de Silvina Luna confirman la relación de su muerte con Lotocki.&nbsp;

"no se podía hacer en vida":  los resultados de la autopsia de Silvina Luna confirman la relación de su muerte con Lotocki. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La actriz y modelo Silvina Luna falleció el 31 de agosto de 2023, a sus 43 años. Su muerte se debe a complicaciones derivadas de una cirugía estética de glúteos realizada por el cirujano Aníbal Lotocki. La misma le causó problemas en sus riñones y en el funcionamiento general de su organismo.

Leé además

La Justicia condenó a Aníbal Lotocki a ocho años de prisión.

Confirmaron la condena contra Aníbal Lotocki por "estafa y lesiones agravadas" a cuatro modelos

Por Redacción Policiales
Fernando Burlando, nuevo abogado de una de las familias afectadas tras el triple crimen en Florencio Varela. 

Triple crimen en Florencio Varela: la familia de Brenda confió su defensa a Fernando Burlando

Por Redacción Policiales

A dos años de su muerte, el abogado de la causa Fernando Burlando, confirmó este jueves en el programa Intrusos que la muerte de Silvina Luna estuvo directamente relacionada con las sustancias que Lotocki le aplicó años atrás durante sus intervenciones estéticas.

Burlando confirmó esta noticia tras recibir los resultados de la autopsia, que reflejaron que el cuerpo de la actriz presentaba altas cantidades de metacrilato, un material prohibido para uso estético: “Lamentablemente, después de muchísimos años y tras su muerte, supimos que la sustancia de metacrilato por parte de Lotocki, más que nada por las cantidades, fue determinante. Esto se comprobó en la autopsia, no se podía hacer en vida”, explicó Burlando.

Aníbal Lotocki
La Justicia condenó a Aníbal Lotocki a ocho años de prisión.

La Justicia condenó a Aníbal Lotocki a ocho años de prisión.

El pedido de Silvina Luna antes de su muerte

Burlando se refirió al momento en el que Silvina, aún con vida, intentó obtener respuestas de parte del cirujano: “Ella pretendió tener una charla con Lotocki hasta cuando transitamos el juicio. Quería que se le informe qué tenía en su cuerpo”.

Sin embargo, los resultados médicos posteriores fueron devastadores: “Había cantidades incalculables de esa sustancia por todo el cuerpo, que migraron, y su muerte fue por eso”, afirmó el abogado.

Burlando también expresó su profunda tristeza por el trato que recibió la modelo por parte del sistema judicial y médico: “Lo que más me angustia es cómo fue subestimada. Nadie la escuchó a tiempo”.

Finalmente, Fernando Burlando que el fiscal a cargo de la causa pidió una nueva indagatoria a Lotocki, ahora bajo una figura penal más grave: “El fiscal le pide una situación indagatoria por este hecho. Puede haber una tentativa de homicidio y dejaría de ser solo por las lesiones que provocó”.

La última información que se tuvo del cirujano fue de parte de su esposa, María José Favarón, que explicó que no vive en las mejores condiciones, que pasa frio y no siempre puede comer con normalidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Thiago Medina agradeció a sus seguidores desde el hospital.

Thiago Medina recibió el alta médica y se reencontró con sus hijas tras un mes de internación

Por Redacción Espectáculos
Nicolás Vázquez y Dai Fernández están por blanquear su romance.

"Lo voy a hacer con mucha alegría": Nicolás Vázquez habló sobre los rumores de un nuevo romance

Por Redacción Espectáculos
imperdible: pasado verde encabeza oktoberfest 2025 en san martin

Imperdible: Pasado Verde encabeza Oktoberfest 2025 en San Martín

Por Redacción Espectáculos
Una imagen de la película de Béla Tarr Sátántangó, de 1985, versión cinematográfica de Tango Satánico, una de las novelas principales de László Krasznahorkai, ganador del Nobel de Literatura 2025.

Un autor casi desconocido

Por Ariel Búmbalo