Moria Casán, desnuda y sin filtros: la foto de los 80 que encendió las redes sociales

Moria Casán volvió a romper con los moldes. La actriz y ex vedette sorprendió al publicar una imagen inédita de su juventud, tomada en los años 80, donde aparece completamente desnuda y sin ningún tipo de retoque. La fotografía, rescatada de los archivos de la revista Libre, la muestra sobre un caballo en una playa desierta.

La fotografía de Moria Casán Según contó la propia Moria, fue el periodista Héctor Maugeri quien encontró la imagen entre materiales históricos y decidió enviársela. Ella no tardó en compartirla con sus seguidores a través de su cuenta de X, escribiendo un mensaje breve pero contundente: “Picture enviada por Héctor Maugeri. Revista Libre. Sin Photoshop”.

image La fotografía de Moria Casán. Esa simple frase bastó para reactivar el debate sobre la naturalidad, el paso del tiempo y la autenticidad en una era dominada por la edición digital. En pocos minutos, la publicación generó miles de interacciones y una oleada de comentarios positivos. “Siempre auténtica, sin miedo al paso del tiempo ni a mostrarse como es”, escribió una usuaria, reflejando el sentimiento de quienes celebran su coherencia entre discurso y acción.

El recorrido de Moria a lo largo de los años Desde sus primeros años en el teatro de revistas, Moria Casán supo construir una identidad artística basada en la irreverencia y la autoafirmación. En una época donde las mujeres del espectáculo eran juzgadas con dureza por su cuerpo y su edad, ella eligió desafiar los cánones estéticos y defender el derecho a la libertad personal.