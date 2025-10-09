9 de octubre de 2025 - 22:40

Moria Casán, desnuda y sin filtros: la foto de los 80 que encendió las redes sociales

La ex vedette compartió una imagen inédita tomada durante la década de los 80.

Moria Casán confirmó el elenco de su serie.

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

Moria Casán volvió a romper con los moldes. La actriz y ex vedette sorprendió al publicar una imagen inédita de su juventud, tomada en los años 80, donde aparece completamente desnuda y sin ningún tipo de retoque. La fotografía, rescatada de los archivos de la revista Libre, la muestra sobre un caballo en una playa desierta.

La fotografía de Moria Casán

Según contó la propia Moria, fue el periodista Héctor Maugeri quien encontró la imagen entre materiales históricos y decidió enviársela. Ella no tardó en compartirla con sus seguidores a través de su cuenta de X, escribiendo un mensaje breve pero contundente: “Picture enviada por Héctor Maugeri. Revista Libre. Sin Photoshop”.

image
La fotograf&iacute;a de Moria Cas&aacute;n.

La fotografía de Moria Casán.

Esa simple frase bastó para reactivar el debate sobre la naturalidad, el paso del tiempo y la autenticidad en una era dominada por la edición digital. En pocos minutos, la publicación generó miles de interacciones y una oleada de comentarios positivos. “Siempre auténtica, sin miedo al paso del tiempo ni a mostrarse como es”, escribió una usuaria, reflejando el sentimiento de quienes celebran su coherencia entre discurso y acción.

El recorrido de Moria a lo largo de los años

Desde sus primeros años en el teatro de revistas, Moria Casán supo construir una identidad artística basada en la irreverencia y la autoafirmación. En una época donde las mujeres del espectáculo eran juzgadas con dureza por su cuerpo y su edad, ella eligió desafiar los cánones estéticos y defender el derecho a la libertad personal.

Moria Casán reivindicó su título de "prosti"

La producción original de la foto data de 1984, cuando Moria atravesaba uno de los momentos más brillantes de su carrera, protagonizando La mejor revista de la cuadra en el Teatro Estrella y compartiendo su vida con el actor Mario Castiglione, padre de su hija Sofía Gala. Aquella década marcó su consolidación como ícono cultural: audaz, provocadora y dueña de una personalidad que trascendía los escenarios.

Por Redacción Espectáculos