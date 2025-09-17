17 de septiembre de 2025 - 21:21

Emocionaron a todos los presentes: Moria Casán le entregó un premio a su hija, Sofía Gala

Sofía Gala recibió la distinción por su labor en la obra “Lo que se pierde se tiene para siempre“.

La nieta de Moria Casán e hija de Sofía Gala que cumplió 15 años.

Por Redacción Espectáculos

El salón, colmado de referentes de la cultura, se puso de pie entre aplausos mientras madre e hija se dieron un abrazo que juntó emoción, memoria y una trayectoria artística compartida.

Moria Casán junto a Sofía Gala.

La entrega de premios

Sofía Gala recibió la distinción por su labor en la obra “Lo que se pierde se tiene para siempre“, una de las producciones más destacadas de la temporada. Durante su discurso, dejó una dedicatoria cargada de afecto y legado familiar: “Gracias, mamá, por enseñarme este oficio desde que nací, por llevarme al teatro siempre, vos y mi padre, que está en el cielo o anda a saber dónde está...”. Su testimonio subrayó el carácter íntimo y generacional que marcó la ceremonia.

Sofía Gala.

El evento, concebido como un acontecimiento teatral, fue dirigido artísticamente por Mariángeles Bonello, Natalia Casielles y Yanina Gruden, con música original de Pablo Viotti. La puesta en escena incluyó música en vivo, intervenciones escénicas y homenajes a las trayectorias de los nominados, buscando resaltar la vitalidad de la escena argentina actual. Moria Casán, al tomar la palabra, expresó: “El teatro es balsámico, es sanador, es creativo, es... me permite expresar”.

Desde cuando se da esta premiación

Los Premios María Guerrero, creados en 1985 por la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes (AATNC), distinguen año tras año la excelencia de la actividad escénica argentina. En esta edición, un jurado de quince especialistas de la crítica, investigación y gestión cultural evaluó más de cien estrenos realizados en 2024. Además, se incorporó una nueva estatuilla diseñada por Pablo Insurralde, inspirada en el patrimonio histórico del Cervantes, que fue la entregada a Sofía Gala.

La categoría en la que resultó premiada reunió a intérpretes reconocidos como Maiamar Abrodos, Lucía Adúriz, Belén Blanco, Cécile Caillon, Fiorella Cominetti y Violeta Urtizberea. La competencia reflejó la calidad interpretativa de la temporada, a la vez que evidenció la diversidad generacional de las propuestas teatrales.

Más de veinte categorías conformaron el listado de nominaciones, donde se incluyeron actuación protagónica y co-protagónica, dramaturgia, dirección, escenografía, iluminación, vestuario y teatro para las infancias y adolescencias. También se distinguieron proyectos e instituciones con aniversarios destacados, como la Escuela Metropolitana de Arte Dramático (EMAD), el Teatro Colón de Mar del Plata, la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la Compañía de Danza Aérea Brenda Angiel.

