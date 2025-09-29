Triple crimen en Florencio Varela: la familia de Brenda confió su defensa a Fernando Burlando

Los familiares de Brenda Del Castillo, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, decidieron sumar al abogado Fernando Burlando para que los represente en la causa. El encuentro se realizó en su estudio de Puerto Madero y se extendió por dos horas.
Tras la reunión, confirmaron que Burlando y su equipo serán los patrocinantes en adelante. En la salida, el letrado Javier Baños, integrante del grupo defensor, planteó una postura contundente: “Pequeño J no es el único responsable” y “este delito merece la pena de muerte”. “No tienen perdón de Dios”, sumó.
En este sentido, sostuvo que no existe “posibilidad de reinserción si hubo tanta maldad” y que una persona que le “cortó los dedos a una chica de 15 años no merece otra resolución de pena”.
Al ser consultado sobre la implicación de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, remarcó que “no es el único responsable” y que se trata de “la punta del iceberg” de un entramado más complejo.
“Hay que actuar hasta las últimas consecuencias”, expuso.
Respecto a la reunión, contó que se realizó en el despacho de Burlando en Puerto Madero, que duró dos horas y se pidió un equipo serio de abogados: “Recién estamos empezando a estudiar el caso. Hay muchos datos para aportar”.