Triple crimen en Florencio Varela: detuvieron al acusado de enterrar los cuerpos de Brenda, Morena y Lara

El caso del triple femicidio de Florencio Varela sumó un nuevo detenido este sábado por la noche: Ariel Giménez , un argentino de 29 años acusado de haber sido contratado por la banda narco para cavar el pozo y enterrar los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) .

La detención fue realizada por la DDI de La Matanza cuando Giménez regresaba a su casa en Florencio Varela, la misma que había sido allanada el viernes por la noche en la búsqueda de “Pequeño J”, el presunto autor intelectual del crimen.

Según la investigación, un chofer de aplicación declaró haber trasladado desde la vivienda del crimen hasta la casa de Giménez a un hombre que llevaba una pala y un parlante .

En el allanamiento posterior, la Policía encontró el parlante en su casa, mientras que la pala apareció en poder de una vecina, quien contó que Giménez se la había dejado para un trabajo que nunca realizó.

Ambos objetos son considerados pruebas centrales: la pala habría sido usada para cavar la fosa donde fueron enterradas las víctimas, mientras que el parlante servía para reproducir música a todo volumen durante el crimen .

Seis detenidos y la búsqueda del "Pequeño J"

Con la captura de Giménez ya son seis los detenidos en la causa. El viernes había sido arrestado en Bolivia Lázaro Víctor Sotacuro, un ciudadano peruano acusado de ser uno de los conductores de apoyo de la camioneta que trasladó a las jóvenes.

Antes ya habían sido apresados Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (25), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18), señalados como quienes ejecutaron el ataque a las chicas con golpes y armas blancas.

El foco ahora está puesto en la captura de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”, un narco peruano señalado como líder de la organización y autor intelectual del crimen. Interpol emitió una alerta roja en su contra.

El documento lo acusa de haber actuado “de común acuerdo, con división de roles y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso”.

“Ello, obrando a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando su condición biológica dominante de género al ejercer violencia sobre las víctimas mujeres", suma el texto de Interpol.

Finalmente, lo responsabilizan inicialmente de "homicidio agravado por cometerse con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, con alevosía y por mediar violencia de género reiterado en tres hechos, en concurso real entre sí". La pena máxima prevista es de 35 años de prisión.

Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio (28), también tiene pedido de captura nacional e internacional.