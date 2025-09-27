Tensión e incidentes en la marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple crimen en Florencio Varela

Después de las 16 comenzó una movilización encabezada por Ni Una Menos y diversas organizaciones, que se dirige desde Plaza de Mayo hasta el Congreso en demanda de justicia por los asesinatos de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez , tres jóvenes víctimas de una banda narco en Florencio Varela.

El video de la "casa del horror" donde torturaron y mataron a Morena, Brenda y Lara

La marcha , convocada para este sábado a las 16:00 horas bajo el lema "Ninguna víctima es descartable" , reúne a cientos de personas que exigen respuestas. El flyer de convocatoria detalla el recorrido que une Plaza de Mayo con el Congreso Nacional.

Familiares, amigos y allegados de las víctimas ya se encuentran presentes en el lugar, acompañando el reclamo y alzando la voz por justicia.

Marcha hasta el Congreso en reclamo por el triple femicidio en Florencio Varela

Se prevé, además, que se realicen movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país, incluyendo ciudades como Bariloche, Córdoba, Rosario, San Juan y Tucumán. En Mendoza se realizó una concentración el miércoles pasado en la Legislatura.

Poco después de las 18 horas, el periodista de La Nación, Roberto Funes Ugarte, fue atacado por un grupo de personas que participaban en la marcha convocada por los femicidios de Brenda, Morena y Lara. Luego de la agresión al comunicador, algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras y a increpar a la policía con gritos.

Por razones aún no esclarecidas, se desató un enfrentamiento que llevó a las fuerzas de seguridad a implementar un protocolo para intentar restablecer el orden en la movilización.

Hasta ahora, son doce las personas arrestadas en relación con el crimen. Entre los detenidos hay dos parejas: una sería la dueña de la vivienda ubicada en la intersección de Jáchal y Chañar, donde la policía halló los cuerpos, y la otra estaría implicada en las tareas de limpieza tras el hecho.

Los cuatro sospechosos fueron identificados como Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27 años y nacionalidad peruana; Daniela Ibarra, de 19; Andrés Maximiliano Parra, de 18; y Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años.

El pasado jueves, los implicados se negaron a declarar y continuarán detenidos. El fiscal Gastón Duplaá les informó que enfrentan cargos por “homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.