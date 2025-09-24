24 de septiembre de 2025 - 12:30

El video que revela cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara antes de ser asesinadas

Un video de cámaras de seguridad muestra a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiéndose a una camioneta blanca antes de su desaparición en la zona de Florencio Varela.

Difundieron un video que reveló cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Por Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Se trata de un registro clave que utilizaron los investigadores para rastrear el vehículo y llegar hasta una vivienda en Florencio Varela, donde fueron hallados los tres cuerpos descuartizados de las jóvenes que estaban desaparecidas desde la semana pasada.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas en La Matanza
Las imágenes, a las que accedió TN, muestran cómo Lara, de 15 años, se sentó en el asiento del acompañante, mientras que Brenda y Morena ocuparon los asientos traseros de la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Segundos después, el conductor dobló hacia la izquierda y se dirigió al sur del conurbano bonaerense.

Difundieron un video que reveló cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara
Las cámaras de seguridad permitieron seguir el recorrido de la camioneta.

Estas imágenes permitieron confirmar que las tres chicas habían subido al vehículo. Además, se descubrió que la patente era robada y que el rodado no estaba identificado.

Con el material en mano, los investigadores trazaron el recorrido de la camioneta hasta llegar a una casa ubicada en las calles Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Allí, tras un allanamiento, se encontraron manchas de sangre, lo que llevó a la detención de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda.

Difundieron un video que reveló cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara
Las cámaras de seguridad permitieron seguir el recorrido de la camioneta.

Durante la madrugada del miércoles, la Policía realizó más allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol. Finalmente, minutos antes de las 8, fueron hallados dos cuerpos enterrados en una casa. Una hora después, en el mismo lugar, se encontró un tercer cuerpo, que se presume corresponde a la tercera joven desaparecida.

Con el macabro hallazgo de los cuerpos, la Justicia convirtió en detenciones las dos primeras demoras y ordenó otras dos, sumando un total de cuatro personas arrestadas.

