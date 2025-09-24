El video que revela cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara antes de ser asesinadas

Luego de que esta mañana encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) difundieron un video de seguridad donde se ve el momento en que las tres jóvenes suben a una camioneta blanca.
Un video de cámaras de seguridad muestra a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiéndose a una camioneta blanca antes de su desaparición en la zona de Florencio Varela.
Luego de que esta mañana encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) difundieron un video de seguridad donde se ve el momento en que las tres jóvenes suben a una camioneta blanca.
Se trata de un registro clave que utilizaron los investigadores para rastrear el vehículo y llegar hasta una vivienda en Florencio Varela, donde fueron hallados los tres cuerpos descuartizados de las jóvenes que estaban desaparecidas desde la semana pasada.
Las imágenes, a las que accedió TN, muestran cómo Lara, de 15 años, se sentó en el asiento del acompañante, mientras que Brenda y Morena ocuparon los asientos traseros de la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Segundos después, el conductor dobló hacia la izquierda y se dirigió al sur del conurbano bonaerense.
Estas imágenes permitieron confirmar que las tres chicas habían subido al vehículo. Además, se descubrió que la patente era robada y que el rodado no estaba identificado.
Con el material en mano, los investigadores trazaron el recorrido de la camioneta hasta llegar a una casa ubicada en las calles Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Allí, tras un allanamiento, se encontraron manchas de sangre, lo que llevó a la detención de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda.
Durante la madrugada del miércoles, la Policía realizó más allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol. Finalmente, minutos antes de las 8, fueron hallados dos cuerpos enterrados en una casa. Una hora después, en el mismo lugar, se encontró un tercer cuerpo, que se presume corresponde a la tercera joven desaparecida.
Con el macabro hallazgo de los cuerpos, la Justicia convirtió en detenciones las dos primeras demoras y ordenó otras dos, sumando un total de cuatro personas arrestadas.