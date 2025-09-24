El video que revela cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara antes de ser asesinadas

Un video de cámaras de seguridad muestra a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) subiéndose a una camioneta blanca antes de su desaparición en la zona de Florencio Varela.

Luego de que esta mañana encontraran los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) difundieron un video de seguridad donde se ve el momento en que las tres jóvenes suben a una camioneta blanca.

Se trata de un registro clave que utilizaron los investigadores para rastrear el vehículo y llegar hasta una vivienda en Florencio Varela, donde fueron hallados los tres cuerpos descuartizados de las jóvenes que estaban desaparecidas desde la semana pasada.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas en La Matanza Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas en La Matanza Gentileza Las imágenes, a las que accedió TN, muestran cómo Lara, de 15 años, se sentó en el asiento del acompañante, mientras que Brenda y Morena ocuparon los asientos traseros de la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Segundos después, el conductor dobló hacia la izquierda y se dirigió al sur del conurbano bonaerense.

Difundieron un video que reveló cómo desaparecieron Brenda, Morena y Lara Las cámaras de seguridad permitieron seguir el recorrido de la camioneta. TN Estas imágenes permitieron confirmar que las tres chicas habían subido al vehículo. Además, se descubrió que la patente era robada y que el rodado no estaba identificado.

Embed | Los cuerpos hallados en Florencio Varela son de Brenda, Morena y Lara



Los investigadores centraron parte del trabajo en una camioneta blanca Chevrolet Tracker en la que las jóvenes Morena, Lara y Brenda subieron voluntariamente por última vez el fin de semana.



Las… pic.twitter.com/QOiAo5W4ja — LOS ANDES (@LosAndesDiario) September 24, 2025 Con el material en mano, los investigadores trazaron el recorrido de la camioneta hasta llegar a una casa ubicada en las calles Chañar y Jachal, en Florencio Varela. Allí, tras un allanamiento, se encontraron manchas de sangre, lo que llevó a la detención de un hombre y una mujer que se encontraban en la vivienda.