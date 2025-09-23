Choque múltiple por un colectivo que perdió los frenos: así fue el accidente entre 11 vehículos

No se registraron heridos, pero nueve personas fueron atendidas por el SAME. El accidente y, posterior operativo, provocó importantes demoras.

Un importante choque múltiple complicó la mañana de este martes en la avenida General Paz (autopista que delimita CABA de la Provincia de Buenos Aires), sentido al Río de la Plata, a la altura de avenida Del Libertador. El siniestro generó importantes demoras debido al operativo desplegado en la zona.

En el hecho se vieron involucrados once vehículos, entre autos particulares y un colectivo que circulaba sin pasajeros. El impacto provocó la intervención de personal policial, médicos y paramédicos para asistir a los ocupantes de los rodados.

Según fuentes policiales, no hubo heridos de gravedad. El SAME atendió a nueves personas -siete hombres y dos mujeres-, mientras que un conductor de 50 años, al mando de un Volkswagen Bora, sufrió politraumatismos pero rechazó el traslado a un hospital.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Vecina 13B, quienes cortaron el tránsito para permitir el operativo de asistencia.

Video del accidente Las cámara de seguridad, ubicadas sobre la avenida General Paz, registraron el impactante momento del siniestro. En el video se logra observar como el colectivo no frena tras perder el control, impactando contra un vehículo y, posteriormente, generando una cadena de choques.