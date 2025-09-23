Un camión recolector chocó, volcó y derribó un árbol en la Costanera: tres heridos

El choque y vuelco de un camión recolector de basura complicó el tránsito esta madrugada y durante la mañana en la Costanera , en la zona de Guaymallén . Hubo tres personas lesionadas y derivadas a una clínica para su atención.

Se trata de un camión de la Municipalidad de la Ciudad con tres ocupantes a bordo que, alrededor de las 2.30 de este martes, iba hacia al este por Garibaldi. Al doblar por Costanera hacia el norte, chocó con una Peugeot Partner, con dos personas, que se dirigía por la avenida principal en la misma dirección.

A raíz del impacto, el conductor del camión de la basura perdió el control, cortó los cables de alta tensión, volcó y terminó cruzado, ocupando parte de la calzada derecha de la Costanera. Hasta derribó un árbol.

Una joven de 20 años, que iba como acompañante en el transporte mayor, quedó atrapada entre el torpedo y la puerta del vehículo Partner.

Bomberos Voluntarios y médicos del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC) arribaron al lugar y rescataron a la mujer.

El chofer y esta ocupante del camión sufrieron politraumatismos leves, mientras que el restante acompañante (22) sufrió politraumatismos moderados en la pierna derecha. Todos fueron trasladados a la Clínica Francesa, precisaron fuentes policiales.

Quienes viajaban en el Peugeot Partner, un hombre de 29 años y una mujer de 28 (acompañante), salieron ilesos.

Un camión recolector chocó, volcó y derribó un árbol en la Costanera Ramiro Gómez / Los Andes



El siniestro obligó a cortar por completo la lateral este de la avenida, mientras que en la traza principal hubo demoras importantes en la circulación durante el inicio de la hora pico matinal.





Personal policial, de tránsito y municipal trabajaba en la zona para despejar la calzada y retirar los restos de los vehículos y del árbol derribado.

Se investiga si la camioneta pasó el semáforo en rojo y colisionó así al camión, provocando el vuelco.