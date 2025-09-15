Choque en la ruta 7: un motociclista herido tras impactar con un camión en la Curva del Soldado

Un joven motociclista de nacionalidad india sufrió graves lesiones este lunes por la mañana tras un choque con un camión ocurrido en la Ruta Nacional 7 , precisamente en la Curva del Soldado.

Fuentes policiales informaron que la colisión se produjo alrededor de las 10 , a la altura del kilómetro 1.120 .

El motociclista , identificado como Arpit Ojha (27) y quien iba en dirección al este, perdió el equilibrio al tomar la conocida Curva del Soldado y terminó impactando de frente contra el lateral izquierdo de la cabina de un camión Scania R450 , conducido por un ciudadano brasileño identificado como S.D.S.V., que transportaba carne vacuna en dirección a Chile.

Como consecuencia del choque, Ojha resultó con politraumatismos graves , incluyendo fractura expuesta de tibia, peroné y fémur , por lo que debió ser asistido de urgencia en el lugar por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

También trabajaron efectivos de la Comisaría 23° de Uspallata, junto a personal de Policía Vial, Turística, Científica y Gendarmería Nacional, quienes dispusieron cortes preventivos en el corredor internacional para permitir las pericias y el operativo de rescate.

El fiscal en turno Humberto Panelli, de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, dispuso la aprehensión del conductor brasileño del camión, además de ordenar la realización de la inspección ocular, croquis, secuestro de la motocicleta Honda XR 250 y la individualización de un presunto acompañante del motociclista de India.

Desde Gendarmería Nacional informaron que, como medida preventiva, el tránsito internacional en Alta Montaña había sido suspendido para camiones de carga, permitiéndose únicamente la circulación de vehículos livianos hasta que finalizaran los trabajos en la ruta. A las 13, quedó restablecido con normalidad.