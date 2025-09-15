15 de septiembre de 2025 - 14:00

Ofrecen $10.500.000 de recompensa por estos tres hombres desaparecidos

Se trata de Juan Manuel Martínez Araujo, Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán, quienes desaparecieron en 2023. El Ministerio de Seguridad y Justicia aumentó los montos de recompensa.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza renovó y aumentó la recompensa destinada a quienes aporten información relevante para dar con el paradero de Juan Manuel Martínez Araujo, Darío Sebastián Codina Bandes y Nataniel Ricardo Guzmán, tres ciudadanos desaparecidos en la provincia desde enero de 2023.

La recompensa por información para dar con sus paraderos es de $10.500.000 por cada uno, según indicaron las autoridades.

El caso de Juan Manuel Martínez Araujo

Juan Manuel Martínez Araujo, mecánico de 29 años y padre de un niño, fue visto por última vez el 4 de enero de 2023 en el barrio Juan Pablo II de Luján de Cuyo.

La reconstrucción judicial señala que la noche anterior había ido a hacerse un tatuaje, luego estuvo con amigos en el bar “La Belu” y pidió a un conocido que lo llevara a la casa de su novia, a donde nunca llegó.

Un testigo identificado como “Richard” declaró que lo dejó a dos cuadras de ese domicilio ubicado en el barrio Juan Pablo II de Perdriel. Sin embargo la hipótesis principal que manejan los investigadores indica que en realidad lo habría dejado en la casa de un hombre conocido como “Gordo Mati”, presunto vendedor de drogas en la zona.

Durante un allanamiento en esa vivienda se hallaron manchas de sangre cuyo cotejo de ADN dio negativo. La investigación está en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos.

La desaparición de Sebastián Codina Bandes

Sebastián Codina Bandes, de 26 años, perdió contacto con su familia el 17 de enero de 2023, día en que debía asistir a su trabajo en la feria del usado de Guaymallén. Una amiga fue la última persona que habló con él.

Desde entonces, su celular permanece apagado y no hay rastros de su paradero. Vive en el barrio Unimev de Guaymallén.

El misterio en torno a Nataniel Ricardo Guzmán

El último rastro de Guzmán, de origen jujeño, radicado en Mendoza y empleado del Poder Judicial (juzgado de Familia de Las Heras), se registró el 27 de enero de 2023, cuando mantuvo una conversación por WhatsApp con su expareja.

Posteriormente, el 2 de febrero, su teléfono se apagó en la zona de Canota, Villavicencio (Las Heras), de acuerdo con un informe de la empresa Claro.

Quien sepa algo algún dato de interés puede comunicarse a Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800 222 7627 y/o 2613857138.

O si no llamando a la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional 3487844 y/o 3487846. También enviando un mail a [email protected]

