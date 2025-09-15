Lo condenaron a prisión y por sus huellas descubrieron que tiene 10 causas con identidades diferentes

Un hombre de 31 años con más de diez causas abiertas en su contra , todas bajo distintos nombres falsos , fue condenado en la Ciudad de Buenos Aires a 3 años y 1 mes de prisión de efectivo cumplimiento, tras reconocerse culpable en un juicio abreviado.

Qué pasó con el hombre que entró a Crónica TV con un cuchillo: tensión y peligro en vivo

Un "viudo negro" recibió una condena de 9 años de cárcel por el ataque a Sebastián Fariña, ex de Lizy Tagliani

El fallo fue homologado por el titular del Juzgado N° 18 , Ricardo Baldomar, a partir del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía PCyF N° 12 , a cargo de Sebastián Fedullo , y el imputado.

La causa principal que motivó la condena tuvo lugar en el barrio de Balvanera , donde el acusado agredió brutalmente a un hombre en la vía pública.

Según la investigación, lo golpeó en el rostro y la cabeza con puños y patadas, provocándole politraumatismos, doble fractura de maxilar inferior y fracturas en los huesos de la cara . El informe médico legal calificó el hecho como lesiones graves .

Además, se comprobó que el mismo imputado tenía otra causa por haber amenazado a otra persona en un supermercado de la zona, diciéndole que le pasaría “lo mismo que al anterior" agredido.

Lo condenaron a prisión y por sus huellas descubireron que tiene 10 causas bajo identidades diferentes Lo condenaron a prisión y por sus huellas descubireron que tiene 10 causas bajo identidades diferentes Clarín

Durante el proceso judicial, el cotejo de las fichas dactiloscópicas reveló que el acusado había utilizado múltiples identidades para encubrir su prontuario. Son más de 10 causas y casi todas se trató de ataque violento, por lo que las unificaron y en el juicio abreviado lo condenaron a prisión.

Sin embargo, ante el descubrimiento de las huellas dactilares, se encontraron que estuvo involucrado en otros delitos. La Fiscalía 12 solicitó un informe de cotejo de dicha fichas al Registro Nacional de las personas (RENAPER), lo que permitió revelar que las huellas del acusado se correspondían con la de una persona involucrada en un robo y un homicidio las cuales siguen su trámite en otras dependencias, casi todas bajo nombres diferentes.

“Con el resultado del informe, la Fiscalía 12 dispuso una rueda de reconocimiento con víctimas de los casos mencionados, en la cual se logró individualizar al imputado e identificarlo bajo su nombre real”, destaca el parte del Ministerio Público Fiscal al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Los nombres truchos que usó el delincuente para evadir a la Justicia

Ignacio Manzanel, Rodrigo Alejandro Pedraza, Darío Walter Murillo, Álvaro Ariel Pintos, Juan Pablo Sacullo y Rodrigo Ezequiel González son algunos de los nombres truchos que fueron identificados por la Justicia para condenarlo, informó Clarín.

Con los antecedentes acreditados, el fiscal Fedullo solicitó su prisión preventiva y finalmente, el viernes 12 de septiembre, se celebró la audiencia en la que se homologó el acuerdo de juicio abreviado. El hombre fue condenado por lesiones graves calificadas por alevosía y amenazas simples.