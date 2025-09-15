Qué pasó con el hombre que entró a Crónica TV con un cuchillo: tensión y peligro en vivo

Un episodio de terror se vivió este lunes por la madrugada en la sede de Crónica TV , ubicada en avenida Juan de Garay 140, en el barrio porteño de San Telmo , cuando un hombre armado con un cuchillo ingresó de forma violenta, amenazó a los trabajadores y rompió vidrios dentro de la redacción .

Quién era el femicida que hallaron muerto en la cárcel de Cacheuta

Un motociclista chocó de frente con un camión en la ruta 7: tránsito suspendido para transporte de carga

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 de la mañana , momento en el que el intruso atacó al personal de seguridad y logró entrar hasta la planta baja del edificio, donde se encuentran los estudios del canal.

Según testigos, el hombre gritaba que quería salir en vivo y llegó a decir: “ Soy el mejor y me quieren matar ”.

La señal de noticias debió interrumpir su transmisión durante unos minutos para proteger al personal y activar el protocolo de emergencia.

De inmediato, se dio aviso al 911 y al SAME psiquiátrico, mientras policías de la Ciudad, efectivos de Gendarmería y un vallado perimetral buscaban controlar la situación.

Embed JUSTO quién estaba contando una noticia cuando entró el loco del cuchillo a Crónica? Sí… pic.twitter.com/F1gGcrAUjl — Barbi Corvalan (@BarbiCorvalan) September 15, 2025

Tres periodistas del canal se animaron a dialogar con el intruso cuando notaron que ya no tenía el arma blanca en su poder. Finalmente, integrantes del Grupo GEOF y de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) ingresaron al edificio, lo redujeron y lo trasladaron detenido. Afortunadamente, ningún trabajador resultó herido.

El hombre fue asistido por personal médico y derivado al Hospital Argerich para ser evaluado. Según confirmaron fuentes policiales, cuenta con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena en suspenso dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

Embed Así trataban de calmar al “loco del cuchillo” mis compañeros en Crónica. Momento de la evacuación. Se cumplió todo el protocolo. pic.twitter.com/gdTsjSpyRQ — Barbi Corvalan (@BarbiCorvalan) September 15, 2025

La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, debido a la rotura de vidrios durante el ingreso al edificio.

Desde Crónica TV emitieron un comunicado donde explicaron lo que pasó con el "loco del cuchillo": “El primer noticiero de la señal debió ser interrumpido de manera abrupta tras el ingreso a las instalaciones de un sujeto armado y absolutamente fuera de sí”.

Embed

“El joven increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de ‘soy el mejor y me quieren matar’”, sumaron.