Qué pasó con el hombre que entró a Crónica TV con un cuchillo: tensión y peligro en vivo

Ocurrió a las 5.30 de la madrugada de la hoy. El sujeto atacó a personal de seguridad e intentó salir en vivo.

Terror en Crónica TV: un hombre ingresó a los estudios con un cuchillo y quiso interrumpir el vivo.

La placa roja de Crónica TV con el que dieron la noticia.

La placa roja de Crónica TV con el que dieron la noticia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un episodio de terror se vivió este lunes por la madrugada en la sede de Crónica TV, ubicada en avenida Juan de Garay 140, en el barrio porteño de San Telmo, cuando un hombre armado con un cuchillo ingresó de forma violenta, amenazó a los trabajadores y rompió vidrios dentro de la redacción.

El hecho ocurrió cerca de las 5.30 de la mañana, momento en el que el intruso atacó al personal de seguridad y logró entrar hasta la planta baja del edificio, donde se encuentran los estudios del canal.

Según testigos, el hombre gritaba que quería salir en vivo y llegó a decir: “Soy el mejor y me quieren matar”.

"El loco del cuchillo" interrumpió el vivo de Crónica TV

La señal de noticias debió interrumpir su transmisión durante unos minutos para proteger al personal y activar el protocolo de emergencia.

De inmediato, se dio aviso al 911 y al SAME psiquiátrico, mientras policías de la Ciudad, efectivos de Gendarmería y un vallado perimetral buscaban controlar la situación.

Tres periodistas del canal se animaron a dialogar con el intruso cuando notaron que ya no tenía el arma blanca en su poder. Finalmente, integrantes del Grupo GEOF y de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) ingresaron al edificio, lo redujeron y lo trasladaron detenido. Afortunadamente, ningún trabajador resultó herido.

El hombre fue asistido por personal médico y derivado al Hospital Argerich para ser evaluado. Según confirmaron fuentes policiales, cuenta con antecedentes penales por drogas, robo, tentativa de robo y hurto, además de una condena en suspenso dictada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 59.

La Unidad de Flagrancia Este labró actuaciones por violación de domicilio y daños, debido a la rotura de vidrios durante el ingreso al edificio.

Desde Crónica TV emitieron un comunicado donde explicaron lo que pasó con el "loco del cuchillo": “El primer noticiero de la señal debió ser interrumpido de manera abrupta tras el ingreso a las instalaciones de un sujeto armado y absolutamente fuera de sí”.

“El joven increpó al personal de seguridad, logró sortear el ingreso y se dirigió directamente al estudio al grito de ‘soy el mejor y me quieren matar’”, sumaron.

