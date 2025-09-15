Corría picadas en el parque General San Martín y lo atraparon cuando quería escapar

En el marco de picadas con 100 motos y autos involucrados, un motociclista de 20 años quiso huir ante la presencia de la Policía, pero no lo logró.

En la Avenida de las Palmeras del parque San Martín, los moteros se reúnen cuando cae el sol. Foto archivo / Los Andes

Un operativo policial desplegado este domingo por la noche en el parque General San Martín terminó con la detención de un joven de 20 años que participaba en maniobras peligrosas ("picadas") junto a un numeroso grupo de motociclistas y automovilistas.

El hecho ocurrió cerca de las 21.40 del domingo en la intersección de Avenida Libertador y calle de las Tipas, donde las cámaras de monitoreo del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectaron la presencia de alrededor de 100 vehículos entre motos y autos realizando picadas en la vía pública.

En ese contexto, efectivos intentaron identificar al conductor de una motocicleta Bajaj. El joven, identificado como L. G. O. (20), intentó escapar, pero de nada le sirvió: fue alcanzado y aprehendido a pocos metros.

Tras la detención, se le labró un acta vial, se le retuvo la licencia de conducir y se procedió al secuestro del rodado. El test de alcoholemia arrojó resultado negativo (0,0 g/l), informaron fuentes policiales.

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Vial N.º 2, mientras que la Policía mantuvo presencia preventiva en la zona para dispersar la concentración de vehículos y evitar nuevos desmanes, en una zona del Parque que habitualmente es denunciada por la práctica de picadas que ponen en riesgo a toda la comunidad.