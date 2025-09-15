Quién era el femicida que hallaron muerto en la cárcel de Cacheuta

La Fiscalía de Homicidios investiga por estas horas la muerte de un condenado por femicidio que fue encontrado sin vida en el penal de Almafuerte , en Luján .

Se trata de Arturo Antonio Sáez Millán (45), quien estaba cumpliendo con una condena de prisión perpetua por el crimen de su expareja Natalia Tagua, ocurrida en la noche del 20 de octubre de 2021, en San Rafael .

Sáez fue encontrado sin vida por personal penitenciario en el Módulo 3-Ala 2 del penal ubicado en Cacheuta y, tras el hallazgo, la novedad fue informada la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien ordenó las primeras medidas para investigar la causa de la muerte.

Pasadas las 7, personal penitenciario que se encontraba cumpliendo tareas en el sector, recibe el aviso de que el interno Saez Millán se encontraba tendido con un retazo de tela enroscada en el cuello.

Ante esta situación, autoridades del complejo solicitaron la presencia de personal de Área de Sanidad del Complejo para constar el fallecimiento, y dieron aviso a la Unidad Fiscal N 11 de Luján, que trabajó en el lugar.

Arturo Antonio Sáez, cumplía una condena por el delito de homicidio agravado por la relación de paraje preexistente y por mediar un contexto de violencia de género, llevando hasta el momento un tiempo de detención de 3 años y 10 meses.

Natalia Tagua había denunciado a Arturo Sáez y lo condenaron 10 días antes del crimen

Antonio Sáez, condenado por femicidio

El 15 de noviembre de 2022, Antonio Sáez Millán (por entonces de 42) había sido condenado a prisión perpetua, tras reconocer en un juicio abreviado que había apuñaló hasta la muerte a su expareja Natalia Tagua, en la noche del 20 de octubre de 2021.

Acorralado por las pruebas, la defensa del femicida accedió a llegar a un acuerdo con la fiscalía y con la abogada del Cuerpo de Defensores Públicos de Mendoza, Daniela García. De ese modo llevó a cabo un juicio abreviado, en el cual el hombre se adjudicó el crimen.

Sáez Millán fue condenado por el juez Rodolfo Luque, luego de que el imputado reconociera haber apuñalado hasta la muerte a Tagua. Tras adjudicarse el femicidio, el magistrado lo sentenció a prisión perpetua por el delito de homicidio agravado por haber sido cometido en contexto de violencia de género y por la relación de pareja pre existente.

Tagua ya había denunciado por violencia de género a su expareja, Antonio Sáez Millán. Por ese motivo, la Justicia le había dictaminado al hombre una prohibición de acercamiento, la cual nunca cumplió.

La mujer, que trabajaba en un comedor comunitario y estudiaba en una escuela nocturna, regresaba a su casa la noche del 20 de octubre de 2021, cuando fue sorprendida por su ex, quien la atacó a puñaladas en el cruce de Luzuriaga y Paula Albarracín, de la Ciudad de San Rafael, y salió corriendo buscando escapar.

Sáez y Tagua habían sido pareja hasta que ella decidió terminar con la relación cansada de sus maltratos.