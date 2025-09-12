12 de septiembre de 2025 - 00:53

Conmoción en Pilar: hallaron el cuerpo mutilado de una joven dentro de una bolsa

La joven estaba desaparecida y su cuerpo fue hallado en el departamento de su pareja. Su novio fue arrestado por el hecho.

Solange Sanabria Ventura fue encontrada muerta en el departamento de su pareja.

Solange Sanabria Ventura fue encontrada muerta en el departamento de su pareja.

Foto:

Diario de Cuyo
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Este jueves, una mujer apareció descuartizada en un departamento de la localidad de Pilar, en la zona norte del conurbano. La víctima llevaba varios días desaparecida.

Leé además

El hecho salió a la luz gracias a la madre de la víctima.

Detuvieron a un entrenador y a su cliente por pedir "fotos y videos sexuales" a una niña de 15 años

Por Redacción Policiales
La Policía Rural decomisó 160 kilos de carne en mal estado en Las Heras.

Decomisaron 160 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Por Redacción Policiales

El principal apuntado por el caso es Oscar Angel Benítez, de 26 años. El joven fue arrestado por el personal policial, aunque poco antes habría intentando quitarse la vida tras verse cercado por los efectivos.

De esta manera, Benítez quedó detenido por su presunta responsabilidad en el crimen de Solange Sanabria Ventura, de 25 años. La víctima era oriunda de General Rodríguez. Ahora la causa que involucra a Benítez está caratulada como "femicidio" e "intento de suicidio".

Pilar: hallaron el cuerpo mutilado de Solange Sanabria Ventura, de 25 años
Pilar: hallaron el cuerpo mutilado de Solange Sanabria Ventura, de 25 años.

Pilar: hallaron el cuerpo mutilado de Solange Sanabria Ventura, de 25 años.

Respecto al procedimiento policial, los agentes accedieron a la vivienda luego de la denuncia una vecina. La mujer percibió un olor nauseabundo proveniente del inmueble, por lo que dio aviso a la Policía.

Al arribo de los efectivos, encontraron el cuerpo de la víctima envuelto en una bolsa de nylon, en avanzado estado de descomposición. También tenía signos de haber sido mutilado parcialmente.

Dentro del departamento se encontraba Benítez, quien presentaba cortes en las muñecas. Frente a esa escena, los investigadores presumen que intentó quitarse la vida al detectar la llegada de la Policía. Sin embargo, falló en su intento y fue derivado a un hospital de la zona, donde permanece internado con custodia.

Además, la Policía aprehendió a otro hombre, identificado como Gonzalo Matías Lynch, de 21 años. Según informó la agencia Noticias Argentinas, este último joven habría colaborado con el acusado presuntamente para cometer el femicidio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo: quedó en estado crítico

Por Redacción Policiales
Hallaron los cuerpos de un padre y su hijo de tres años en Capilla del Monte 

Hallaron los cuerpos de un padre y su hijo de 3 años luego de estar desaparecidos más de 24 horas

Por Redacción Policiales
Así fue el rescate de dos mujeres en cautiverio en Córdoba. 

Rescatan a dos mujeres que estaban cautivas y detienen al presunto agresor: impactante video del operativo

Por Redacción Policiales
Un hombre de 74 años resultó gravemente herido tras volcar en la Ruta 7

Alta montaña: un conductor resultó gravemente herido tras volcar y quedar atrapado en su auto

Por Redacción Policiales