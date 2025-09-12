Conmoción en Pilar: hallaron el cuerpo mutilado de una joven dentro de una bolsa

Este jueves, una mujer apareció descuartizada en un departamento de la localidad de Pilar , en la zona norte del conurbano. La víctima llevaba varios días desaparecida .

El principal apuntado por el caso es Oscar Angel Benítez, de 26 años . El joven fue arrestado por el personal policial, aunque poco antes habría intentando quitarse la vida tras verse cercado por los efectivos.

De esta manera, Benítez quedó detenido por su presunta responsabilidad en el crimen de Solange Sanabria Ventura, de 25 años . La víctima era oriunda de General Rodríguez. Ahora la causa que involucra a Benítez está caratulada como " femicidio " e "intento de suicidio" .

Respecto al procedimiento policial, los agentes accedieron a la vivienda luego de la denuncia una vecina. La mujer percibió un olor nauseabundo proveniente del inmueble , por lo que dio aviso a la Policía.

Al arribo de los efectivos, encontraron el cuerpo de la víctima envuelto en una bolsa de nylon , en avanzado estado de descomposición. También tenía signos de haber sido mutilado parcialmente.

Dentro del departamento se encontraba Benítez, quien presentaba cortes en las muñecas. Frente a esa escena, los investigadores presumen que intentó quitarse la vida al detectar la llegada de la Policía. Sin embargo, falló en su intento y fue derivado a un hospital de la zona, donde permanece internado con custodia.

Además, la Policía aprehendió a otro hombre, identificado como Gonzalo Matías Lynch, de 21 años. Según informó la agencia Noticias Argentinas, este último joven habría colaborado con el acusado presuntamente para cometer el femicidio.