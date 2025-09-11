11 de septiembre de 2025 - 20:03

Hallaron los cuerpos de un padre y su hijo de 3 años luego de estar desaparecidos más de 24 horas

Se trata de Cristian Fink, de 37 años, y Álvaro, de tres. En las últimas horas habían encontrado el auto del hombre.

La Policía de Córdoba encontró los cuerpos sin vida de un hombre y su hijo de 3 años en la ciudad de Capilla del Monte luego de permanecer desaparecidos durante más de 24 horas.

Se trata de Cristian Flink y su hijo Alvaro, que se habían extraviado el miércoles en cercanías al Dique El Cajón y un familiar denunció que ambos no regresaron al hogar luego de salir de paseo.

Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR) hallaron los cadáveres donde se llevaban a cabo los rastrillajes, a más de dos metros de profundidad.

De acuerdo a la información de medios locales, ambos cuerpos estaban enganchados entre ramas, al tiempo que la fiscalía a cargo de Nelson Lingua trataba de determinar las circunstancias del hecho.

En las horas previas del hallazgo se desplegó un operativo policial en la zona, donde participaron equipos de buzos, agentes del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de la Policía de Córdoba (DUAR), brigadas del ETAC, bomberos y personal de la Departamental Punilla.

Los oficiales hallaron un vehículo Chevrolet Aveo gris, cerrado con llave y estacionado a pocos metros del dique, mientras que peritos de la Policía Judicial realizaron análisis de rigor al rodado para encontrar pruebas de relevancia.

Sin embargo, los investigadores descubrieron pisadas que pertenecerían a personas que caminaron a casi un kilómetro del lugar donde se halló el automóvil, por lo que se sospecha que corresponderían al padre y el menor.

En diálogo con el medio local, Lorena, la madre de Álvaro, dijo que ambos “salieron de la casa como otras veces para ir a la playa, a jugar, tirar piedritas”.

“Como no volvían, yo los llamé y no contestaban. Encontré el auto cerrado. Solo, vacío. No se lo ve forzado, nada”, agregó.

