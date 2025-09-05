Paulo Londra anunció en medio de un show que será padre por tercera vez

Durante su paso por Perú, el artista cordobés anunció que su pareja, Martina Quetglas, está embarazada.

En el marco de su gira musical, Paulo Londra se encontraba en Perú cuando decidió dar el importante anuncio a todo su público y hasta revelo que será una niña. El cordobés y Martina Quetglas están juntos desde 2022 y en junio de este año, él le pidió casamiento en un romántico viaje por Ibiza.

"¡Perú, voy a tener una nena!", exclamó lleno de orgullo el artista ante sus fanáticos, que lo ovacionaron al instante. En redes sociales, la feliz pareja realizó un posteo del momento en el que revelaron su embarazo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paulo londra (@paulolondra) "Se viene la tercer leoncita, te esperamos con mucho amor y ansias, gracias Dios por formar este equipo, voy por el Clan Londra. Solo princesas", detalla la descripción.

Cabe recordar que el artista de 27 años ya es padre de Isabella Naomí y Francisca, fruto de su relación con Rocío Moreno, por lo que esta será la tercera niña en la familia.

Paulo Londra Paulo Londra anunció que será padre otra vez. Instagram Después de tres años de relación, Paulo Londra le propuso casamiento Tras el éxito de sus shows en el Movistar Arena -que marcaron su regreso a los escenarios argentinos después de seis años-, Paulo Londra decidió dar un paso muy importante en su vida y le propuso matrimonio a su novia.