Paulo Londra anunció en medio de un show que será padre por tercera vez

Durante su paso por Perú, el artista cordobés anunció que su pareja, Martina Quetglas, está embarazada.

Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En el marco de su gira musical, Paulo Londra se encontraba en Perú cuando decidió dar el importante anuncio a todo su público y hasta revelo que será una niña. El cordobés y Martina Quetglas están juntos desde 2022 y en junio de este año, él le pidió casamiento en un romántico viaje por Ibiza.

"¡Perú, voy a tener una nena!", exclamó lleno de orgullo el artista ante sus fanáticos, que lo ovacionaron al instante. En redes sociales, la feliz pareja realizó un posteo del momento en el que revelaron su embarazo.

Así lo describió su prometida: "Y no fue un viaje cualquiera, fue el viaje que siempre soñé, el que de pequeña veía que era el verdadero sueño de una mujer o por lo menos el mío, decir sí, quiero".

