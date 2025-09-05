Cande Tinelli tendría nuevo novio: es un empresario muy cercano a una de sus hermanas

Cande Tinelli fue foco de atención mediática , luego de que su separación con Coti Sorokin se volviera de las más polémicas del 2025. Desde principio de año, la joven se dedicó a protegerse de los dichos ajenos y seguir creciendo independientemente de lo ocurrido.

Sin embargo, en los últimos días, se volvió tendencia en las redes sociales , cuando se dio a conocer que se habría dado una segunda oportunidad con una expareja. Pepe Ochoa fue le encargado de dar los detalles.

La separación de la hija de Marcelo Tinelli y el cantante dio de qué hablar a los medios de comunicación. A solo días de cumplir su primer aniversario de casados, se dio a conocer que comenzaron a tener grandes crisis y que habrían decidido separarse.

La modelo confirmó lo ocurrido, y explicó en LAM los motivos de la separación: "Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera . No es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva, fue un poco de todo”.

Sin embargo, diversos cruces entre ambos comenzaron a aparecer, hasta alejarse completamente del otro. Cande se dedicó a su vida personal, enfocando su atención en emprendimientos y su familia , quien la cuidó y acompañó durante el quiebre amoroso con Coti.

Mientras todo mejora, se dio a conocer que ella se habría dado una segunda oportunidad, con una expareja con la que tiene una de las historias más enredadas.

Cande Tinelli Cande Tinelli estaría comenzando una nueva relación amorosa. Web

Pepe Ochoa reveló que se trataba de de Luca Bonomi, hijo de Federico Bonomi, empresario de la industria textil, y hermano de Mika, exnovio se Juanita, su hermana menor. Ambos habían sido pareja entre 2018 y mediados de 2019, con idas y vueltas hasta el 2020. Sin embargo, la relación habría sido "tóxica" y eso llevó a que terminara.

Cande y su ex concuñado fueron vistos más juntos en público. “Los encontraron en un shopping y la verdad que nos sorprendió mucho que estén ahí juntos y al entorno también. Cuando empecé a preguntar si existía alguna posibilidad de una vuelta, más de uno dijo ‘Que no te sorprenda’”, exclamó.