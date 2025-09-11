11 de septiembre de 2025 - 21:30

Detuvieron a un entrenador y a su cliente por pedir "fotos y videos sexuales" a una niña de 15 años

El caso salió a la luz gracias a la madre de la víctima. Tras la detención, la fiscal penal informó que se llevará a cabo la audiencia imputativa por el delito de grooming.

El hecho salió a la luz gracias a la madre de la víctima.

El hecho salió a la luz gracias a la madre de la víctima.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un caso de pedofilia generó indignación en Salta, donde un entrenador y el cliente de un gimnasio se contactaban a través de las redes sociales con una adolescente de 15 años para “pedirle fotos y videos de contenido sexual”. Ambos fueron detenidos y serán imputados por el “delito de grooming”.

Leé además

La Policía Rural decomisó 160 kilos de carne en mal estado en Las Heras.

Decomisaron 160 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Por Redacción Policiales
Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo: quedó en estado crítico

Por Redacción Policiales

Cómo fueron descubiertos

El hecho fue descubierto gracias a la madre de la víctima, quien observó que su hija conversaba con ambos implicados mediante Instagram. Según informaron, intercambiaban mensajes, había imágenes y filmaciones de índole sexual. Tras ello, la mujer radicó la denuncia de inmediato.

En este contexto, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitó ante la Justicia una orden de allanamiento a fin de detener a los sospechosos y la incautación de material digital.

Posteriormente, los efectivos de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta realizaron el procedimiento y concretaron las capturas, al tiempo que secuestraron celulares y elementos de relevancia para la investigación.

Con los aprehendidos a disposición, la funcionaria judicial informó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia imputativa por el delito de grooming.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hallaron los cuerpos de un padre y su hijo de tres años en Capilla del Monte 

Hallaron los cuerpos de un padre y su hijo de 3 años luego de estar desaparecidos más de 24 horas

Por Redacción Policiales
Así fue el rescate de dos mujeres en cautiverio en Córdoba. 

Rescatan a dos mujeres que estaban cautivas y detienen al presunto agresor: impactante video del operativo

Por Redacción Policiales
Un hombre de 74 años resultó gravemente herido tras volcar en la Ruta 7

Alta montaña: un conductor resultó gravemente herido tras volcar y quedar atrapado en su auto

Por Redacción Policiales
la negociadora del GRIS Rocío Conti ( de espalda) junto a autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia. Gentileza Gobierno de Mendoza.

Así fue la negociación con la nena en La Paz: estuvieron a punto de neutralizarla con una bomba lumínica

Por Oscar Guillén