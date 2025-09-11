Detuvieron a un entrenador y a su cliente por pedir "fotos y videos sexuales" a una niña de 15 años

El caso salió a la luz gracias a la madre de la víctima. Tras la detención, la fiscal penal informó que se llevará a cabo la audiencia imputativa por el delito de grooming.

Un caso de pedofilia generó indignación en Salta, donde un entrenador y el cliente de un gimnasio se contactaban a través de las redes sociales con una adolescente de 15 años para “pedirle fotos y videos de contenido sexual”. Ambos fueron detenidos y serán imputados por el “delito de grooming”.

Cómo fueron descubiertos El hecho fue descubierto gracias a la madre de la víctima, quien observó que su hija conversaba con ambos implicados mediante Instagram. Según informaron, intercambiaban mensajes, había imágenes y filmaciones de índole sexual. Tras ello, la mujer radicó la denuncia de inmediato.

En este contexto, la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, solicitó ante la Justicia una orden de allanamiento a fin de detener a los sospechosos y la incautación de material digital.

Posteriormente, los efectivos de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta realizaron el procedimiento y concretaron las capturas, al tiempo que secuestraron celulares y elementos de relevancia para la investigación.

Con los aprehendidos a disposición, la funcionaria judicial informó que en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia imputativa por el delito de grooming.