11 de septiembre de 2025 - 21:25

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo: quedó en estado crítico

La víctima quedó internada en estado grave con una herida de bala en el abdomen. El agresor fue aprehendido con una carabina calibre 22.

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre de 29 años grabó este miércoles el momento en que un vecino le disparó durante una discusión ocurrida por la tarde en un barrio de la zona sur de Rosario.

Leé además

Pánico en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino

Pánico en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino: disparos obligaron a suspender un partido en Brasil

Por Redacción Deportes
Cristóbal Emiliano Almendra, acusado de asesinar a su hijo. Gentileza Poder Judicial. 

El padre que le disparó a su hijo evitó la prisión perpetua: "¿Cómo lo voy a matar? No sé cómo salió el tiro"

Por Oscar Guillén

La víctima, identificada como Omar V., fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internada en estado delicado debido a una herida de bala en el lado izquierdo del abdomen. El presunto autor del disparo, Pedro D. M., de 75 años, fue detenido en el lugar con una carabina calibre 22 en su poder.

Según la información preliminar difundida por el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Franco Tassini, ambos vecinos mantenían un conflicto de larga data relacionado con problemas de convivencia.

Durante la jornada del miércoles, la disputa se reavivó en Pasaje Benito Suárez al 5800 en el barrio Las Delicias, donde, según testigos, Omar V. arrojó piedras contra la vivienda de Pedro D. M. En respuesta, el hombre mayor salió armado y efectuó un disparo que impactó en el joven.

Embed

“Está disparando con esa arma”, dice el joven mientras graba a su vecino que estaba en la vereda portando el arma. Luego de un insulto y un entredicho se escucha un tiro y el grito de la víctima. “El viejo me disparó, llamen a una ambulancia”, dijo.

La madre de la víctima dijo que el presunto agresor y su esposa fueron a quejarse a su casa porque Omar “hacía ruidos con el auto”. “Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta”, expresó.

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo
Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

“Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando. Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas”, reveló

Isabel, la esposa del hombre detenido, habló con Canal 3 y relató: “Desde que (Omar) tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra”.

La mujer aseguró que su esposo efectuó un disparo con su carabina apuntando al suelo, pero el proyectil habría rebotado y terminó impactando al joven, que se encontraba a varios metros de distancia. También comentó: “No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Video: una nena se atrincheró con un arma y disparó dos veces en una escuela de La Paz

Una nena se atrincheró con un arma y disparó dos veces en una escuela de La Paz

Por Enrique Pfaab
Un estudiante de 16 años abrió fuego este miércoles en la escuela secundaria Evergreen.

Alumno de 16 años llegó armado al aula, le disparó a dos compañeros y luego se quitó la vida

Por Redacción Mundo
El hecho salió a la luz gracias a la madre de la víctima.

Detuvieron a un entrenador y a su cliente por pedir "fotos y videos sexuales" a una niña de 15 años

Por Redacción Policiales
La Policía Rural decomisó 160 kilos de carne en mal estado en Las Heras.

Decomisaron 160 kilos de carne en mal estado en Las Heras

Por Redacción Policiales