Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo: quedó en estado crítico

La víctima quedó internada en estado grave con una herida de bala en el abdomen. El agresor fue aprehendido con una carabina calibre 22.

Grabó un video mientras discutía con su vecino y recibió un disparo

Un hombre de 29 años grabó este miércoles el momento en que un vecino le disparó durante una discusión ocurrida por la tarde en un barrio de la zona sur de Rosario.

La víctima, identificada como Omar V., fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permanece internada en estado delicado debido a una herida de bala en el lado izquierdo del abdomen. El presunto autor del disparo, Pedro D. M., de 75 años, fue detenido en el lugar con una carabina calibre 22 en su poder.

Según la información preliminar difundida por el Ministerio Público de la Acusación, a cargo del fiscal Franco Tassini, ambos vecinos mantenían un conflicto de larga data relacionado con problemas de convivencia.

Durante la jornada del miércoles, la disputa se reavivó en Pasaje Benito Suárez al 5800 en el barrio Las Delicias, donde, según testigos, Omar V. arrojó piedras contra la vivienda de Pedro D. M. En respuesta, el hombre mayor salió armado y efectuó un disparo que impactó en el joven.

Embed BALEARON A UN VECINO EN UNA PELEA BARRIAL

Un hombre de 29 años se encuentra en estado grave tras ser baleado en el pasaje Suárez al 5800 bis, en el sur de Rosario.#Rosario #Violencia #Seguridad #Noticias #PeleaDeVecinos #Baleado #Justicia pic.twitter.com/dyYVJqNy7o — Somos Rosario (@SomosRosarioOK) September 11, 2025 “Está disparando con esa arma”, dice el joven mientras graba a su vecino que estaba en la vereda portando el arma. Luego de un insulto y un entredicho se escucha un tiro y el grito de la víctima. “El viejo me disparó, llamen a una ambulancia”, dijo.

La madre de la víctima dijo que el presunto agresor y su esposa fueron a quejarse a su casa porque Omar "hacía ruidos con el auto". "Este hombre tiene problemas con toda la cuadra, sale a hacerse el guapo con la escopeta", expresó. "Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando. Él nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas", reveló Isabel, la esposa del hombre detenido, habló con Canal 3 y relató: "Desde que (Omar) tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra". La mujer aseguró que su esposo efectuó un disparo con su carabina apuntando al suelo, pero el proyectil habría rebotado y terminó impactando al joven, que se encontraba a varios metros de distancia. También comentó: "No respeta los horarios de convivencia. Creo que un montón de vecinos no están de acuerdo con lo que hace el pibe, pero nadie hace nada".