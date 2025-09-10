Una nena se atrincheró con un arma y disparó dos veces en una escuela de La Paz

Una niña de 14 años se atrincheró esta mañana en la escuela 4-042 Marcelino Blanco , de La Paz , con un arma de fuego y realizó dos disparos al aire. Fue aislada y es atendida por personal policial, sin registrarse lesionados. Aunque la situación todavía no ha sido controlada.

El hecho ocurrió cerca de las 9.30 cuando los alumnos estaban ingresando al aula después del primer recreo. La estudiante efectuó dos tiros al aire y, tal como se ve en las imágenes, se mostró con el arma en el patio.

De inmediato, la escuela 4-042 fue desalojada y los alumnos fueron llevados preventivamente, solo como punto de encuentro, al Hospital de La Paz. Las autoridades pidieron que los padres retiraran a sus hijos en ese lugar.

La alerta se produjo cuando los alumnos estaban reingresando a las aulas después de un recreo. Hoy estaba previsto allí el acto por el Día del Maestro.

Llegó a La Paz el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) , además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.

También se desplazaron al lugar autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Así se inició el drama en la escuela de La Paz

Eran las 9.30 y estaba terminando el primer recreo en la escuela Marcelino Blanco.

Tres alumnos se acercaron a una preceptora y la alertaron de que una compañera tenía un arma de fuego.

La preceptora, con calma, llamó a la alumna y le preguntó si realmente tenía un arma. Primero la adolescente lo negó, pero inmediatamente se abrió la campera y le mostró el arma, una Berssa 9 mm que es propiedad del padre de la niña.

La preceptora intentó convencerla a que fueran a la dirección y entregara el arma, pero la adolescente sacó el arma y disparó, una vez, hacia el piso, cerca de los pies de la preceptora.

Después se produjeron al menos otros dos disparos, pero cuando ya la docente había pedido auxilio a sus compañeros.

Los testimonios de sus compañeros indicaron que la adolescente fue al baño de la escuela y salió con el arma cargada. Después le apuntó a un par de compañeros.

Más de tres horas de tensión

Los compañeros de la chica la describen como muy callada, de pocas amigas y que últimamente se la había visto angustiada, incluso llorando.

Dos horas después del inicio de la situación, a las 11.30, ya había ingresado a la escuela el grupo GRIS, para mediar con la niña.

Desde el Ministerio de Seguridad pidieron "se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz, en el marco de una situación donde debe primar la seguridad y el respecto al interés superior de la niña involucrada y su contexto. Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados".

* Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.