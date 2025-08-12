12 de agosto de 2025 - 15:52

Pánico en el Mundial Sub 20 de waterpolo femenino: disparos obligaron a suspender un partido en Brasil

Disparos cerca del estadio en Salvador frenaron el partido China-Canadá del Mundial Sub 20 femenino de waterpolo. La policía confirmó que no hubo heridos.

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

El pánico se apoderó del Mundial Sub 20 femenino de waterpolo cuando, en pleno partido entre China y Canadá, se escucharon tiros de arma de fuego que obligaron a interrumpir el juego. El incidente ocurrió el domingo, en el barrio de Pituba, Salvador, durante la jornada inaugural del torneo que por primera vez se disputa en Brasil.

Según las imágenes difundidas por medios locales, las jugadoras abandonaron rápidamente la piscina y se refugiaron cuerpo a tierra, mientras el público permanecía en silencio, sin saber con certeza qué estaba sucediendo. Solo después de que la policía controló la situación, los presentes recibieron información oficial y el encuentro pudo reanudarse.

En el instante de la interrupción, el marcador favorecía a China por 3-2. La policía brasileña informó que los disparos se originaron en un enfrentamiento con un presunto ladrón que intentó escapar en las inmediaciones del recinto deportivo. No se reportaron heridos, pero el operativo obligó a detener el juego durante varios minutos.

Tras la intervención de las fuerzas de seguridad, el partido continuó con normalidad y el equipo asiático logró imponerse por 12-8 a Canadá. El episodio, sin embargo, dejó marcado el inicio del certamen, que reúne a 16 selecciones juveniles y cuenta con la organización de World Aquatics.

Grupos del Mundial Sub 20 femenino de waterpolo

  • Grupo A: España, Países Bajos, Nueva Zelanda e Israel.
  • Grupo B: Grecia, Estados Unidos, Italia y Hungría.
  • Grupo C: Argentina, Brasil, Croacia y México.
  • Grupo D: Australia, China, Canadá y Sudáfrica.

La Copa del Mundo concluirá el sábado 16 de agosto con el partido por el tercer puesto y la gran final. Pese a que el episodio de violencia no dejó heridos, puso en alerta a organizadores y autoridades sobre la seguridad en un evento deportivo internacional que reúne a atletas de todo el mundo.

