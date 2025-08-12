El automovilismo argentino está de luto por la muerte de Claudio Segarra

El piloto cordobés de Turismo Pista San Luis falleció tras un grave accidente durante una prueba en el autódromo de Río Cuarto.

El automovilismo argentino está de luto tras el fallecimiento de Claudio Segarra.

El automovilismo nacional atraviesa un momento de profunda tristeza tras la confirmación del fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que sufrió un grave accidente durante una prueba de la Monomarca Fiat en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, en el marco del Turismo Pista San Luis.

El siniestro ocurrió cuando Segarra iniciaba su primera vuelta de clasificación a bordo de las pruebas de la Monomarca Fiat. Según los primeros informes oficiales, el piloto perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y terminó impactando de manera violenta contra el paredón ubicado cerca de la sala técnica del circuito.

image Así quedó el auto de Claudio Segarra. Personal médico presente en el lugar actuó rápidamente, realizando maniobras de reanimación antes de trasladar a Segarra al hospital de Río Cuarto, donde permaneció internado en terapia intensiva. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, el piloto falleció horas más tarde.

Ante este trágico hecho, las autoridades del Turismo Pista San Luis decidieron suspender toda la actividad programada para la jornada, y se inició una investigación para esclarecer las causas exactas del accidente.

El comunicado del incidente que empaña el automovilismo Diversas entidades del automovilismo argentino expresaron su pesar por la pérdida del piloto. La organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado destacando a Segarra como “un apasionado del automovilismo”, enviando sus condolencias a familiares, amigos y allegados.