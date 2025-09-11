11 de septiembre de 2025 - 21:28

Decomisaron 160 kilos de carne en mal estado en Las Heras

El procedimiento contó con el accionar de la Policía Rural y Bromatología de Las Heras. La mercadería fue decomisada y desnaturalizada y el propietario quedó a disposición de la Justicia.

Foto:

Prensa Gobierno de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía Rural decomisó 160 kilos de carne que no cumplían con las condiciones necesarias para su comercialización. El procedimiento policial forma parte del plan estratégico de las autoridades contra el abigeato.

El operativo ocurrió entre las calles General Paz y Zapata, en Algarrobal, Las Heras. Contó además con la colaboración de Bromatología del mencionado departamento.

En el lugar se detuvo la marcha de una camioneta marca Peugeot Partner, que transportaba productos cárnicos en mal estado. Acto seguido, Bromatología constató la falencia del traslado, la ausencia de cámara frigorífica y las pésimas condiciones de higiene.

Como medida policial, el propietario fue imputado bajo el artículo 201 del Código Penal, siguiendo las directivas del ayudante fiscal de la Oficina Fiscal N°1.

