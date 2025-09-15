15 de septiembre de 2025 - 10:30

Está grave un ciclista que fue atropellado por un auto en Tupungato

El accidente se registró esta madrugada en calle El Álamo y Corredor Productivo, en Cordón del Plata.

El ciclista fue trasladado al Fuesmen. Archivo Los Andes

Los Andes | Redacción Policiales
Un ciclista de 32 años fue atropellado esta madrugada en Tupungato por un auto y fue diagnosticado con heridas graves.

Un llamado a la línea de emergencias informó sobre el siniestro en Cordón del Plata. Al llegar, el personal policial entrevistó al conductor de un Fiat Duna, G.F.M (38), quien manifestó que circulaba por calle El Álamo cuando impactó por detrás a una bicicleta que no contaría con medidas de seguridad ni sistema lumínico.

El ciclista –identificado como P.A.A. (32)- cayó a la calzada y fue asistido por el Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), que le diagnosticó politraumatismos graves y lo trasladó a Fuesmen para su revisión.

En tanto, el test de alcoholemia al conductor del auto arrojó 0,0 g/l.

Por disposición del ayudante fiscal Esteban Díaz, trabajó Policía Científica en el lugar y ambos vehículos fueron secuestrados para las pericias correspondientes.

