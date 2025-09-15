15 de septiembre de 2025 - 10:04

Un gendarme jubilado manejaba ebrio y armado: lo detuvieron

El hombre fue interceptado anoche por la Policía en Italia y San Martín, en Godoy Cruz.

Control vial. Archivo Los Andes

Los Andes
Por Redacción Policiales
E.R.H., de 66 años, fue detenido este domingo a las 23.45 durante un control vehicular que la Policía de Mendoza había organizado en San Martín e Italia, detallaron fuentes policiales.

Allí, los uniformados detuvieron la marcha de una camioneta Toyota Hilux y, al realizarle el test de alcoholemia, el conductor arrojó resultado positivo de 1,44 g/l en sangre, es decir, casi el triple de lo permitido por ley.

Al momento de su traslado al móvil policial, el hombre alcoholizado manifestó ser exgendarme. Cuando los efectivos le requisaron la camioneta, le secuestraron una pistola calibre 11.25 marca Ballester Molina con cargador y siete cartuchos en su interior.

Intervino la Oficina Fiscal de Godoy Cruz.

