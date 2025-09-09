9 de septiembre de 2025 - 21:35

Impactante video: conductor de app atropelló a un ciclista, se bajó para correr el cuerpo y luego escapó

La víctima falleció en el lugar debido a las graves heridas. El hecho ocurrió en José C. Paz, en el conurbano bonaerense y luego de unas horas, el automovilista se entregó a la policía.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un brutal hecho de violencia vial sacudió durante el lunes al barrio Villa Iglesias de José C. Paz, donde un ciclista murió tras ser atropellado por un conductor de aplicación que escapó de la escena del crimen. Las cámaras de seguridad de la zona captaron la secuencia completa del impacto, donde el ciclista quedó tendido sobre el asfalto y el automovilista escapó a toda velocidad.

La víctima, que volvía a su casa tras compartir el almuerzo con su familia, fue embestida por un conductor que circulaba en contramano y que llevaba a una pasajera en el asiento trasero.

Tras el impacto, el chofer pasó por encima del ciclista, lo arrastró algunos metros y lo dejó agonizando en la calle. Vecinos corrieron a auxiliarlo, pero el hombre falleció en el lugar a causa de las graves heridas.

El conductor, lejos de asistir a la víctima, se subió nuevamente al vehículo y escapó a toda velocidad. La pasajera que viajaba en el auto, en estado de shock, pidió que frenara y al bajar corrió hacia los vecinos para advertir lo que había sucedido y realizar la denuncia.

Horas más tarde, y tras un intenso operativo que incluyó el seguimiento de cámaras del COM y el aporte de vecinos que registraron la patente, el acusado decidió entregarse a la Policía, consciente de la repercusión del caso.

En medios televisivos, su madre, Susana, expresó entre lágrimas: “Era un excelente padre, un excelente hijo, un excelente amigo. Vivía para su familia, me piden justicia”.

Finalmente, el conductor quedó detenido y a disposición de la Justicia. La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo agravado, con intervención de la fiscal Gloria Reguan, del departamento Judicial de San Martín.

