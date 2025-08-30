Asesinaron a una conductora de aplicación adentro de su auto en La Matanza

Una joven de 24 años fue asesinada este sábado mientras trabajaba como conductora de una aplicación en el municipio de La Matanza , provincia de Buenos Aires.

El nuevo romance de Fede Bal que confirmó Yanina Latorre: quién es la famosa con la que se lo vincula

La mujer, identificada como Candela Santa María, realizaba viajes y otros trabajos para cubrir los gastos de su auto nuevo, según comentó uno de sus hermanos. Tras la noticia, l os vecinos cortaron la Ruta 3 en reclamo de justicia.

El viernes por la noche, Candela se despidió de sus familiares, tomó el teléfono que utilizaba para hacer los viajes y se dirigió hacia González Catán para comenzar su jornada laboral.

Entre la 1 y las 2 de la madrugada, aceptó un viaje a través de la aplicación Uber en su Fiat Cronos negro. Su destino era la intersección de las calles La Bastilla y Coronel Ramos, a solo dos cuadras de la calle Calderón de la Barca, donde fue interceptada por un delincuente.

El hombre, conocido en la zona, intentó robarle el auto y las pertenencias. La joven fue alcanzada por un disparo mientras se encontraba en el asiento del conductor, y el atacante sustrajo su celular y billetera antes de huir.

Vecinos que escucharon los disparos llamaron a la policía, quienes acudieron al lugar junto a los servicios de emergencia. Fue entonces que confirmaron el deceso de la joven. Fuentes de la investigación aseguraron que dos testigos vieron al sospechoso ingresar a una casa cercana, que se utiliza como refugio. El hombre ya está identificado y se encuentra siendo buscado por las autoridades.

Tras el asesinato, los vecinos de la zona bloquearon la Ruta 3 a la altura del kilómetro 28, en Laferrere, exigiendo justicia. Decenas de personas se acercaron al lugar con bombos y aplausos, pidiendo la intervención de la Justicia. Los manifestantes permanecen allí desde las 8 de la mañana.