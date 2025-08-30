Robo en Capital: motochorros balearon a una adolescente para quitarle el celular

Este viernes por la noche una adolescente de 17 años fue baleada en la espalda por dos motochorros que la interceptaron para robarle el teléfono.

Violento robo en Capital: la Policía busca a los delincuentes que hirieron a una adolescente para robarle el celular.

Una adolescente de 17 años, identificada como Yazmin A.L.A., fue víctima de un violento robo en la Capital de Mendoza. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 22:16, cuando la joven caminaba por la calle Huarpes, a la altura de Aristóbulo del Valle, y fue interceptada por dos individuos a bordo de una motocicleta.

Según el relato de la víctima, los asaltantes, que llevaban cascos oscuros y vestimenta negra, la amenazaron con un arma de fuego para robarle su teléfono celular, un Samsung J-7. Tras el robo del dispositivo, uno de los delincuentes le disparó a la altura de la espalda antes de darse a la fuga dejando a la joven herida.

Los vecinos dieron el alerta Vecinos que presenciaron el hecho alertaron a las autoridades a través de la línea de emergencias.

Minutos después, el personal de la Comisaría 6ª acudió al lugar y asistió a la víctima, quien fue diagnosticada con una herida de arma de fuego en la región lumbar. La adolescente fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore. En el lugar, la Policía entrevistó a la madre de la víctima, quien brindó detalles de lo sucedido.

A pesar de que se realizó un amplio patrullaje en la zona en búsqueda de los delincuentes, el operativo arrojó resultados negativos. El caso ya está en manos de la Oficina Fiscal de Jurisdicción, con la intervención de la Unidad Investigativa Departamental (UID) y Policía Científica.