Detuvieron a un menor y dos jóvenes tras un robo en Ciudad: recuperaron 8 gaseosas

Los aprehendidos, de 14, 23 y 28 años, rompieron la vidriera de un negocio en Chile y Rivadavia.

Tres jóvenes fueron detenidos esta madrugada luego de robar en un local comercial ubicado en pleno centro de la Ciudad de Mendoza.





El hecho ocurrió cerca de las 3.45, cuando Preventores municipales fueron alertados sobre sujetos que habían sustraído elementos de un comercio en calle Chile y Rivadavia y que intentaban darse a la fuga por la zona.

Con la colaboración de personal policial, los efectivos lograron interceptar a los sospechosos en la intersección de calle Colón y Pasaje Lemos. Allí se procedió a la aprehensión de un menor de 14 años, junto a B. C., de 28 años, y O. O., de 23.

En poder de los detenidos se recuperaron ocho botellas de gaseosa, que habían sido robadas del local, el cual presentaba daños en uno de sus vidrios tras el ataque.

Los tres quedaron a disposición de la Justicia.

