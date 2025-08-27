Jueves con buen tiempo en Mendoza antes de la tormenta de Santa Rosa: la máxima prevista

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El viernes se verá un descenso de la temperatura.

Sigue el buen tiempo en Mendoza este jueves, ideal para disfrutar al aire libre. No obstante, las temperaturas agradables no estarán presentes por mucho tiempo. En la previa del fin de semana se anuncian tormentas durante la noche que afectarán al territorio mendocino, por lo que se recomienda mantenerse alerta.

Temperatura de este jueves La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “buen tiempo” este jueves 28 de agosto con el cielo algo nublado y poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 24°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos leves del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.