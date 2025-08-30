Brutal caso de violencia de género: condenan a 14 años de prisión a un hombre por violación

Un hombre, sodero de oficio, fue condenado en la tarde de este viernes por una serie de delitos en perjuicio de una docente de San Martín, con la que había tenido una relación de pareja.

Un brutal caso de violencia sexual y psicológica fue condenado en la tarde de este viernes en el edificio de Tribunales de San Martín, donde un hombre, sodero de oficio, recibió la pena de 14 años de prisión efectiva por la violación de una docente, con la que había mantenido una relación tiempo atrás.

Los delitos que se le imputaron a José Darío Ojeda, fueron múltiples. A saber: abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante; abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, todos hechos agravados por el daño en la salud mental de la víctima. Además, se lo acusó de violación de domicilio, lesiones leves y desobediencia, todos hechos en concurso real y en contexto de violencia de género. Esta acusación fue sostenida por el doctor Federico Bergamín, quien encarnó la figura del Ministerio Público Fiscal.

Según la investigación, testimonios y elementos de prueba, el 24 de julio de 2023, pasadas las 14, el imputado se hizo presente en el domicilio de la víctima, a pesar de ya tener una orden de restricción en su contra. Rompió la puerta de una patada e ingresó al domicilio. Una vez dentro, golpeó a la mujer con los puños en la cabeza y la cara, usando guantes de construcción para no dejar huellas.

Ya con la víctima en el suelo y utilizando un cuchillo, la violó mientras la amenazaba y la insultaba.

La víctima, docente de profesión, sufrió diversas lesiones físicas y desarrolló un trastorno de estrés postraumático por este hecho y por las constantes agresiones y abusos psíquicos, físicos y sexuales que venía sufriendo de manera sistemática desde el año 2019.