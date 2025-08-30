30 de agosto de 2025 - 10:34

Manejaba borracho, volcó con su camioneta y cayó a un zanjón en Luján

El hecho ocurrio en Chacras de Coria. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,34 g/l.

Imagen ilustrativa. Archivo

Foto:

Un accidente vial se registró esta madrugada en el departamento de Luján de Cuyo, donde una camioneta volcó y cayó a un zanjón. La policía aprehendió al conductor, un hombre de 38 años, luego de que el test de alcoholemia diera positivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:06 de la mañana en la calle Guardia Vieja y Presidente Perón, en Chacras de Coria. Según fuentes policiales, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y terminó volcando en el canal de riego lateral.

Personal de Bomberos Voluntarios de Luján llegó al lugar y, tras varios minutos de trabajo, lograron rescatar a las dos personas que se encontraban en el interior del rodado. La acompañante, una mujer de 29 años, fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al Hospital Lagomaggiore con “politraumatismos por accidente vial junto con intoxicación alcohólica”.

Al conductor, identificado como Luis A. (38), se le realizó un dosaje de alcohol que arrojó un resultado de 2,34 g/l. En el lugar trabajó Policía Científica y tomó intervención el Juzgado Contravencional en Turno.

