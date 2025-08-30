Manejaba borracho, volcó con su camioneta y cayó a un zanjón en Luján

El hecho ocurrio en Chacras de Coria. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 2,34 g/l.

Un accidente vial se registró esta madrugada en el departamento de Luján de Cuyo, donde una camioneta volcó y cayó a un zanjón. La policía aprehendió al conductor, un hombre de 38 años, luego de que el test de alcoholemia diera positivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:06 de la mañana en la calle Guardia Vieja y Presidente Perón, en Chacras de Coria. Según fuentes policiales, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, por razones que se investigan, perdió el control del vehículo y terminó volcando en el canal de riego lateral.

Personal de Bomberos Voluntarios de Luján llegó al lugar y, tras varios minutos de trabajo, lograron rescatar a las dos personas que se encontraban en el interior del rodado. La acompañante, una mujer de 29 años, fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al Hospital Lagomaggiore con “politraumatismos por accidente vial junto con intoxicación alcohólica”.