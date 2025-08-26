"Ya me saqué la bronca": Dalma Maradona habló luego del accidente que sufrió Claudia Villafañe

El accidente sufrido por la ex pareja de Diego Maradona generó una gran preocupación respecto a su estado de salud.

Claudia Villafañe sufrió un accidente de tránsito en la mañana del martes cerca del estadio Monumental. La empresaria, que conducía una camioneta, realizó una maniobra indebida al intentar un giro en U y colisionó levemente con un auto particular. Versiones posteriores aseguraron que su estado era de gravedad, lo que generó malestar en sus hijas Gianinna y Dalma Maradona.

Claudia Villafañe, cansada de las injurias Claudia Villafañe sufrió un grave accidente. El accidente que sufrió Claudia Villafañe El SAME precisó que, tras el choque, ofreció asistencia médica y traslado, incluso aéreo, pero Villafañe lo rechazó. “Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”, decía el informe leído por Marina Calabró en el ciclo Lape Club Social.

ÚLTIMO MOMENTO: CHOCÓ CLAUDIA VILLAFAÑE Y HABLÓ CON MARINA CALABRÓ

"Estoy bien"



"Doblar en U es muy difícil porque no ves los 360 grados. Ella dobló y chocó al auto. El médico que la asistió me informó que tiene un golpe en el cráneo con un corte leve. El SAME intentó trasladarla, pero finalmente ella fue a una clínica porque un golpe en la cabeza puede tener cualquier consecuencia".

Las palabras de Dalma Maradona Frente a la difusión de versiones alarmantes, Dalma Maradona recurrió a sus redes sociales para desmentirlas. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero qué tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, escribió en una historia de Instagram.

Luego agradeció los mensajes de apoyo recibidos: “Ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”.