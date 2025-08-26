"Ya me saqué la bronca": Dalma Maradona habló luego del accidente que sufrió Claudia Villafañe

Claudia Villafañe sufrió un accidente de tránsito en la mañana del martes cerca del estadio Monumental. La empresaria, que conducía una camioneta, realizó una maniobra indebida al intentar un giro en U y colisionó levemente con un auto particular. Versiones posteriores aseguraron que su estado era de gravedad, lo que generó malestar en sus hijas Gianinna y Dalma Maradona.
Claudia Villafañe, cansada de las injurias
Claudia Villafañe sufrió un grave accidente.
El accidente que sufrió Claudia Villafañe
El SAME precisó que, tras el choque, ofreció asistencia médica y traslado, incluso aéreo, pero Villafañe lo rechazó. “Paciente Claudia Villafañe, paciente evaluada en el lugar, se niega al traslado por ambulancia o SAME aéreo, se retira por sus propios medios del incidente”, decía el informe leído por Marina Calabró en el ciclo Lape Club Social.
Desde la Asociación de Periodistas de Tránsito y Transporte, Ernesto Arriaga explicó que la maniobra realizada constituye una infracción de primer grado y detalló: “Doblar en U es muy difícil porque no ves los 360 grados. Ella dobló y chocó al auto. El médico que la asistió me informó que tiene un golpe en el cráneo con un corte leve. El SAME intentó trasladarla, pero finalmente ella fue a una clínica porque un golpe en la cabeza puede tener cualquier consecuencia”.
Frente a la difusión de versiones alarmantes, Dalma Maradona recurrió a sus redes sociales para desmentirlas. “Entiendo que decir que alguien chocó y que gracias a Dios solo le dieron 3 puntos no es una noticia de gran repercusión, pero qué tan hijo de p... tenés que ser para decir que su vida corre peligro cuando no es así”, escribió en una historia de Instagram.
Luego agradeció los mensajes de apoyo recibidos: “Ya me saqué la bronca y ahora le agradezco a las miles de personas que me escribieron para saber cómo está mi mamá. Hay Tata para rato”.
Gianinna también utilizó sus redes para dar detalles precisos sobre el estado de su madre y cuestionar a los medios que exageraron la situación. “Es cierto que mi mamá chocó... Lo que no es cierto es que su vida corre peligro. Gracias a Dios está bien, le dieron tres puntos donde se abrió la cabeza y la tomografía salió espectacular”, aseguró. Luego agregó: “Mi hijo y mis amigos/familia saben que no hay que creerle nada a los amarillistas de siempre, pero la preocupación con los titulares es inmanejable. Los detesto”.
La hija menor de Diego Maradona compartió además mensajes de seguidores aliviados y una foto de su hijo Benjamín junto a Villafañe, acompañada por la canción Y dale alegría a mi corazón, de Fito Páez. “Él se piensa quedar a dormir con ella”, escribió.