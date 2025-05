Escándalo por un afiche de Diego Maradona y Javier Milei: Dalma enfrentó al Gordo Dan en redes

El puntapié de este cruce fue una declaración de Verónica Ojeda, expareja de Maradona , la cuál generó controversia. Según ella, el Diego podría haber simpatizado con Milei. "Tengo mis dudas, no sé, eh" , dijo, y agregó que su hijo Diego Fernando es fanático del mandatario nacional.

Dalma volvió a responder: “Vos lo que haces es usar la imagen de mi papá políticamente. Aprovechándote de que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabes. Siempre” .

El cruce agarró más intensidad cuando Parisini respondió con ironía: “Bueno, cuánto te debo??”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GordoDan_/status/1927868872163541331&partner=&hide_thread=false MARADONA ES MILEI pic.twitter.com/oaPB21Vg8J — DAN (@GordoDan_) May 28, 2025

A lo que Dalma retrucó: “La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo. Pero qué te voy a hablar de respeto!”.

Cabe mencionar que este intercambio ocurre mientras se realiza el juicio que investiga la muerte de Diego Maradona, que también está rodeado de la polémica por el documental “Justicia Divina” y la posible nulidad del proceso tras la recusación de la jueza Julieta Makintach.