Un colectivo chocó contra un poste de luz en el Acceso Sur: 8 pasajeros heridos

Al menos unos 8 pasajeros -entre ellos, una embarazada y una beba de 3 meses- resultaron lesionados por el accidente en solitario de un colectivo del Grupo 700 en la mañana de este jueves sobre el Acceso Sur.

Así detuvieron a un conductor alcoholizado en el Acceso Sur: manejaba con más de 2 grs de alcohol en sangre

Un conductor volcó en Acceso Sur: estaba borracho y triplicó el límite de alcohol

El siniestro, registrado cerca de las 7, ocurrió a la altura del carril Sarmiento , en Godoy Cruz .

El interno de la línea 760 circulaba en dirección al norte por el Acceso Sur, cuando el chofer perdió el control de la unidad, impactó contra una luminaria, mordió el cordón de la calzada y se fue contra el guardarraíl , terminando en la lateral este.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

El golpe destrozó la parte frontal del colectivo, incluyendo parabrisas y carrocería.

En el interior, la escena fue desesperante. Algunos vidrios estallaron y muchos pasajeros sufrieron cortes y escoriaciones en el rostro y los brazos por los fragmentos que saltaron tras el impacto. De hecho, varios iban dormidos por la hora.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió de inmediato a unos 25 pasajeros en el lugar, pero la mayoría de las lesiones no revestían gravedad.

Se contabilizaron ocho personas heridas, entre ellas, una mujer embarazada y una beba de apenas tres meses de vida, confirmó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según los testigos, el chofer, de 32 años, se habría quedado dormido. De todos modos, hay una investigación abierta para determinar las causas del incidente vial.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur Ramiro Gómez / Los Andes

En tanto, efectivos policiales y de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el paso vehicular. No hubo corte de circulación vehicular en el Acceso Sur, ya que el micro quedó en la lateral este, a la altura de un concesionario de camiones.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur Ramiro Gómez / Los Andes