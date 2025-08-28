28 de agosto de 2025 - 08:12

Un colectivo chocó contra un poste de luz en el Acceso Sur: 8 pasajeros heridos

Sucedió esta mañana en la lateral este a la altura de Sarmiento, en Godoy Cruz. Entre los lesionados, hay una embarazada y una beba de 3 meses.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur

Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez / Los Andes
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Al menos unos 8 pasajeros -entre ellos, una embarazada y una beba de 3 meses- resultaron lesionados por el accidente en solitario de un colectivo del Grupo 700 en la mañana de este jueves sobre el Acceso Sur.

El siniestro, registrado cerca de las 7, ocurrió a la altura del carril Sarmiento, en Godoy Cruz.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur
Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur
El interno de la línea 760 circulaba en dirección al norte por el Acceso Sur, cuando el chofer perdió el control de la unidad, impactó contra una luminaria, mordió el cordón de la calzada y se fue contra el guardarraíl, terminando en la lateral este.

El golpe destrozó la parte frontal del colectivo, incluyendo parabrisas y carrocería.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur
Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur
En el interior, la escena fue desesperante. Algunos vidrios estallaron y muchos pasajeros sufrieron cortes y escoriaciones en el rostro y los brazos por los fragmentos que saltaron tras el impacto. De hecho, varios iban dormidos por la hora.

Personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistió de inmediato a unos 25 pasajeros en el lugar, pero la mayoría de las lesiones no revestían gravedad.

Se contabilizaron ocho personas heridas, entre ellas, una mujer embarazada y una beba de apenas tres meses de vida, confirmó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según los testigos, el chofer, de 32 años, se habría quedado dormido. De todos modos, hay una investigación abierta para determinar las causas del incidente vial.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur
En tanto, efectivos policiales y de tránsito trabajaron en la zona para ordenar el paso vehicular. No hubo corte de circulación vehicular en el Acceso Sur, ya que el micro quedó en la lateral este, a la altura de un concesionario de camiones.

Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur
Choque de colectivo del grupo 700 en el Acceso Sur
