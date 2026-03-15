La tragedia ocurrió en las primeras horas de este domingo en el departamento de General Alvear.

Un motociclista de 50 años murió tras perder el control y caer sobre el asfalto

Un hombre de 50 años falleció tras protagonizar un fuerte accidente vial mientras circulaba al mando de su motocicleta por la Ruta Nacional 143, en el departamento de General Alvear.

El hecho se registró a las 06:50 horas de este domingo, en la intersección de la mencionada ruta y la calle Centenario. Según los datos aportados por la Policía, la víctima, identificada como S.S.F., se desplazaba en una moto marca Zanella en dirección de sur a norte cuando, por razones no esclarecidas, perdió el equilibrio y cayó sobre la carpeta asfáltica.

Tras un aviso al 911, una ambulancia se desplazó hasta el punto del siniestro. Al arribar, el personal de salud constató que el conductor no presentaba pulso y confirmó su fallecimiento en el lugar del accidente.