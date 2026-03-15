15 de marzo de 2026 - 17:36

Aprehendieron a un hombre que escapaba por los techos tras un robo en Luján de Cuyo

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Norton y fue advertido tras la activación de una alarma domiciliaria. Se recuperaron elementos robados y se secuestró un revólver.

Robo en Luján de Cuyo: un detenido y elementos recuperados. Imagen ilustrativa.

Robo en Luján de Cuyo: un detenido y elementos recuperados. Imagen ilustrativa.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un hombre fue aprehendido por la Policía tras un robo en una vivienda del departamento de Luján de Cuyo. El hecho ocurrió alrededor de las 22.30 del sábado en una casa ubicada en calle Norton al 900.

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El episodio fue advertido cuando el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazó personal policial al lugar para verificar la activación de una alarma domiciliaria. Al arribar, vecinos informaron a los efectivos que dos sujetos habían sido vistos escapando por los techos de la zona con una mochila.

Al mismo tiempo, las víctimas constataron daños en una puerta de ingreso y el faltante de distintos elementos del interior de su casa. Tras un patrullaje por las inmediaciones, los uniformados lograron ubicar a los sospechosos, lo que derivó en la aprehensión de uno de ellos.

Durante el procedimiento, los efectivos recuperaron parte de los elementos sustraídos y secuestraron un revólver que fue encontrado dentro de una mochila. Según el parte policial, la víctima del hecho es un hombre de 68 años.

Por disposición de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, se ordenó la aprehensión del sospechoso, la intervención de Policía Científica y la realización de las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación.

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