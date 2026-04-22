Escándalo en el Banco Nación: acusan a una empleada de desviar $40 millones

Una empleada del Banco Nación en la localidad bonaerense de San Pedro fue imputada por el presunto robo de $40 millones . La medida surge tras detectarse una serie de maniobras irregulares con fondos del tesoro de la sucursal.

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La mujer, de 36 años, se desempeñaba como responsable del Servicio de Cajas y de la administración del tesoro. La acusación fue formulada por el fiscal federal Matías Felipe Di Lollo , titular de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, en una audiencia ante el juez de Garantías Carlos Villafuerte Ruzo .

Según la investigación, la imputada habría aprovechado su cargo para retirar dinero del tesoro y realizar pases contables sin respaldo , con el objetivo de encubrir el faltante detectado por la Gerencia Zonal del banco.

Uno de los hechos bajo análisis ocurrió el 31 de marzo de 2025 , cuando la mujer habría sustraído dinero del denominado “tesoro reserva” , ocultándolo entre sus pertenencias antes de retirarse de la entidad. Posteriormente, se registró un movimiento de $10 millones desde el “tesoro latón” hacia un cajero automático.

La causa también investiga otro episodio, ocurrido el 8 de agosto , en el que la empleada habría retirado fajos de billetes de $20.000 del “tesoro libre” para cancelar deudas personales con tarjetas de crédito por un total de $16 millones. De acuerdo con el fiscal, además habría realizado operaciones virtuales por el mismo monto para intentar equilibrar los registros internos del banco.

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Por otra parte, las abogadas de la tesorera, Sofía Sanjurjo y Daiana Croizet, sostuvieron que no se pudo determinar el faltante de dinero y señalaron que la imputada fue presionada para asumir la responsabilidad y “salir a buscar” el dinero.

Acusación por peculado y medidas judiciales

El fiscal imputó a la acusada por el delito de peculado, previsto en el Código Penal y que contempla penas de entre 2 y 10 años de prisión.

Al respecto, el juez avaló la imputación, dispuso un plazo de 90 días para la investigación penal preparatoria y ordenó el embargo del domicilio de la imputada, junto con la inhibición general de bienes.

Ahora la causa continúa en etapa de investigación para determinar el alcance total de las maniobras y las responsabilidades involucradas.