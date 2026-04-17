Como el robo al Banco Río pero en Nápoles: tomaron 25 rehenes, robaron y escaparon por las alcantarillas. 

Este jueves en la ciudad de Nápoles ( Italia ) ocurrió un asalto muy parecido al robo al Banco Río de Acassuso en 2006 (el apodado "robo del siglo"). Un grupo de delincuentes llevó adelante un golpe meticulosamente planificado en una sucursal del banco Crédit Agricole , ubicada en la plaza Medaglie d’Oro. Tras tomar como rehenes a 25 personas y saquear la bóveda, los asaltantes se esfumaron a través del sistema de alcantarillado público.

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El asalto digno de película comenzó cuando los delincuentes, ocultando sus rostros con máscaras de actores y cascos , irrumpieron en la entidad. Al verse rodeados por un rápido despliegue de los Carabineros , los ladrones se atrincheraron con empleados y clientes dentro del edificio.

La policía acordonó el edificio pero cuando ingresaron los delincuentes ya no estaban.

La Unidad de Intervención Especial y el Cuerpo de Bomberos acordonaron el barrio de Vomero , manteniendo a la ciudad en vilo durante horas. Al ingresar finalmente a la sucursal, los efectivos lograron liberar a todos los cautivos. No hubo heridos de gravedad pero seis personas debieron recibir asistencia médica por el fuerte impacto emocional.

| Varios hombres armados asaltaron un banco a plena luz del día en Nápoles, tomando como rehenes a 25 personas antes de escapar por un túnel. Tres sospechosos armados entraron en una sucursal de Crédit Agricole y retuvieron a empleados y clientes durante casi dos horas. Los… pic.twitter.com/AzajnDAub3

"Somos trabajadores como ustedes"

El relato de los rehenes aportó detalles sobre el comportamiento de los delincuentes, quienes hablaban con un marcado acento napolitano.

Un cliente contó: "Vi a un hombre enmascarado. Al principio pensé que era una broma, pero luego, por su actitud agitada y su tono autoritario, me di cuenta de que era real. En un instante, me vi inmerso en una película policíaca, de esas que se ven en la tele. Debo decir, sin embargo, que fueron muy amables. Cuando una mujer se sintió mal, uno de ellos le preguntó si quería un vaso de agua y la animó a mantener la calma".

Embed Napoli, rapina con auto ariete in una filiale Credit Agricole in Piazzale Medaglie D'oro.

I carabinieri hanno liberato le persone prese in ostaggio. Sul posto anche il procuratore Nicola Gratteri.

Sei i feriti lievi soccorsi dal 118. pic.twitter.com/hlsiJXfe9m — LaPresse (@LaPresse_news) April 16, 2026

Otro testigo relató que, al momento de que les exigieron que dejaran sus pertenencias sobre una mesa, los delincuentes aclararon: “Somos trabajadores, igual que ustedes, no se preocupen, no les quitaremos su dinero”.

Escaparon por las alcantarillas

Cuando la policía tomó el control del banco y descubrió que los ladrones ya no estaban. En una de las zonas del banco encontraron una perforación en la estructura que conectaba directamente con las tuberías del alcantarillado.

Embed Il blitz delle teste di cuoio ripreso dalle telecamere di @localteamit. https://t.co/9y8Ht8a1yC pic.twitter.com/4b7YsZztTa — Dario D'Angelo (@dariodangelo91) April 16, 2026

El botín que se llevaron aún no fue calculado, ya que se desconoce el contenido privado de las cajas. Según indicó el medio Napoli Today, como evidencia secuestraron dos pistolas de utilería abandonada y un auto frente a la sucursal.

Asalto banco Nápoles El boquete que encontraron en el suelo. Italia Today

La policía científica recolectó huellas y muestras biológicas para intentar identificar a los involucrados, que se estiman fueron entre dos y cinco personas.