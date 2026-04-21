Alerta por posibles estafas: el Colegio de Abogados de Mendoza advirtió sobre pedidos falsos de datos

La institución aclaró que no realiza llamados telefónicos para actualizar su base de datos y pidió a los profesionales desestimar cualquier llamada sospechosa.

El Colegio de Abogados de Mendoza aclaró que no solicita datos por teléfono a los matriculados

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza emitió un comunicado urgente para alertar a sus matriculados sobre que no solicitan datos por teléfono ante una modalidad de contacto engañosa.

La advertencia se originó tras una serie de consultas de profesionales del Derecho que reportaron haber recibido llamadas de personas que solicitaban datos personales, alegando una supuesta actualización de la base de datos de la entidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/colabogmza/status/2046597420960616672?s=20&partner=&hide_thread=false Urgente: el Colegio no solicita datos por teléfono a los matriculados

Ante consultas acerca de personas que solicitan datos personales de profesionales del Derecho para actualizar la base de datos del Colegio, las autoridades aclaran que no se solicitan datos en forma telefónica. pic.twitter.com/HsvNLKIACO — Colegio Abogados Mza (@colabogmza) April 21, 2026

Ante estos hechos, las autoridades del Colegio fueron categóricas al informar que no se solicitan datos de forma telefónica a los profesionales. En este sentido, hicieron un llamado a sus colegas para que desestimen cualquier solicitud recibida por esa vía, con el fin de evitar posibles fraudes o el uso indebido de su información.