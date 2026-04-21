Alerta por posibles estafas: el Colegio de Abogados de Mendoza advirtió sobre pedidos falsos de datos

El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza emitió un comunicado urgente para alertar a sus matriculados sobre que no solicitan datos por teléfono ante una modalidad de contacto engañosa.
La institución aclaró que no realiza llamados telefónicos para actualizar su base de datos y pidió a los profesionales desestimar cualquier llamada sospechosa.
El Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza emitió un comunicado urgente para alertar a sus matriculados sobre que no solicitan datos por teléfono ante una modalidad de contacto engañosa.
La advertencia se originó tras una serie de consultas de profesionales del Derecho que reportaron haber recibido llamadas de personas que solicitaban datos personales, alegando una supuesta actualización de la base de datos de la entidad.
Ante estos hechos, las autoridades del Colegio fueron categóricas al informar que no se solicitan datos de forma telefónica a los profesionales. En este sentido, hicieron un llamado a sus colegas para que desestimen cualquier solicitud recibida por esa vía, con el fin de evitar posibles fraudes o el uso indebido de su información.
Finalmente, la institución recordó que la información oficial y los procesos administrativos se emiten a través de los canales oficiales del Colegio, como su sitio web oficial y sus cuentas en redes sociales (Instagram, Facebook o Twitter: @colabogmza) para cualquier consulta o trámite legítimo.