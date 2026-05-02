Buscan a un hombre que desapareció hace tres días en General Alvear

Se trata de Damasio Emanuel Chinori, quien fue visto por última vez el miércoles 30 de abril. La fiscalía pide a la ciudadanía colaboración para dar con su paradero.

Buscan a un hombre que desapareció hace dos días en General Alvear

La Unidad Fiscal de General Alvear emitió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Damasio Emanuel Chinori, quien fue visto por última vez el día miércoles 30 de abril, alrededor de las 13.

Según informaron las autoridades, al momento de su desaparición vestía jean azul, suéter celeste, gorra azul, zapatillas tipo lona color negro y camisa a cuadros. Además, llevaba una mochila negra.

En cuanto a sus características físicas, el hombre mide aproximadamente 1,75, tiene ojos marrones oscuros, cabello corto canoso, contextura robusta y tez trigueña.