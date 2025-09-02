2 de septiembre de 2025 - 11:57

Detuvieron a un conductor temerario en Godoy Cruz: era un menor que le había robado el auto a su papá

El adolescente de 15 años fue detenido en Ituzaingó y García, tras ser perseguido por un móvil policial.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El chico de 15 años fue detenido por personal policial que patrullaba por calles de Godoy Cruz cuando el adolescente conducía un auto de forma temeraria.

El hecho ocurrió cerca de las 4.30, cuando personal policial informó por frecuencia a sus superiores que perseguía a un vehículo Renault Fluence que transitaba por Ituzaingó y Pringles.

Cuando el vehículo llegó a Ituzaingó y García, el menor abandonó el rodado siendo aprehendido a los pocos metros. Allí se constató que el conductor era un chico de 15 años al que se le realizó un dosaje de alcohol, comprobándose que no estaba ebrio.

Luego se comprobó que el dueño de auto era el padre del adolescente. El hombre explicó que su hijo le había sacado el auto mientras dormía. Intervino en el procedimiento personal del ETI y comisaría 7.

