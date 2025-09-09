Trascendió el video del crimen de Milagros Quenaipe, apuñalada a la salida de un boliche en Tandil

Tras recibir una puñalada en el cuello, la joven falleció por un shock hipovolémico. El principal sospechoso se encuentra detenido.

Milagros Quenaipe, de 18 años, fue asesinada de una puñalada en el partido bonaerense de Tandil.

El crimen de Milagros Quenaipe conmocionó a la vecinos del partido bonaerense de Tandil. La joven de 18 años fue asesinada de una puñalada a la salida de un boliche. Ahora trascendió un video que funciona como prueba fundamental para esclarecer el caso.

Desde la agencia Noticias Argentinas accedieron a la filmación de una cámara de seguridad que registró el hecho. En las imágenes se observa que la víctima se cruza con Wilson Natanael Sánchez (23).

Embed Noticias Argentinas accedió en exclusiva al video que muestra cómo Wilson Natanael Sánchez (23) apuñala en el cuello a Milagros Quenaipe.



Milagros intenta mantenerse en pie, pero segundos después cae mientras el agresor huye. pic.twitter.com/bbDwJhBuEc — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 9, 2025 Acto seguido, ambos entablaron un breve diálogo hasta que Sánchez sacó un cuchillo y le asestó una puñalada a Milagros en el cuello. Aunque ella logró mantenerse en pie, segundos después se desvaneció, mientras el agresor se fugó del lugar.

El atacante fue detenido en su domicilio minutos después, luego de que testigos que describieran sus prendas y el análisis de imágenes de cámaras. La causa se encuentra caratulada como homicidio y lesiones leves, en perjuicio de Ezequiel Delgado, quien sufrió heridas de arma blanca en su espalda.

Quenaipe falleció como consecuencia de un shock hipovolémico agudo al recibir la puñalada que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.